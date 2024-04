Três pessoas são presas em operação para cumprir mandados de prisão em Castanhal

Dois homens e uma mulher foram presos na manhã desta terça-feira (30) durante ações da Operação ‘Segurança por todo o Pará II’, em Castanhal, no nordeste do Pará. Deflagrada pela Polícia Civil, a ação tinha o intuito de dar cumprimento a mandados de prisão identificados como pendentes de cumprimento na comarca do município.

Para chegar ao endereço de cada um dos presos, os agentes realizaram um intenso trabalho investigativo. A ação foi deflagrada logo nas primeiras horas do dia. Conforme as autoridades policiais, um homem foi preso preventivamente pelo crime de tráfico de drogas, a mulher foi presa preventivamente por roubo e o terceiro indicado responde por atraso no pagamento de pensão alimentícia. Todos os três autuados foram apresentados na delegacia e estão à disposição da Justiça.

A operação foi realizada pela PC, por intermédio da 12ª Seccional de Castanhal e demais unidades subordinadas à Superintendência da 3ª RISP. Segundo as autoridades, a população pode colaborar com denúncias anônimas, através do Disque-Denúncia 181, em que o sigilo é absoluto e as denúncias são verificadas diariamente.