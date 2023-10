Pai e madrasta agridem adolescente após ação por pensão alimentícia

Câmeras de segurança flagraram o momento em que o pai e a madrasta de um adolescente de 15 anos, agrediram o jovem após receberem uma notificação sobre a ação judicial da pensão alimentícia para o garoto.

No vídeo, o adolescente, enquanto trabalha em um lava-jato, é surpreendido pelo pai e madrasta, cada um segurando um capacete. Durante uma conversa, o pai utiliza o capacete para agredir o jovem no rosto. O adolescente corre para a rua e entra numa construção, mas é perseguido pelo pai.

Apesar da tentativa de intervenção de um funcionário do lava-jato, as agressões persistem, resultando em ferimentos na boca e escoriações no corpo do jovem. O caso aconteceu na última segunda-feira (16), na cidade de Franca, em São Paulo.

A mãe do garoto informou que o ex-marido e a atual mulher dele deixaram o local após as agressões. Ela relatou que o pai tinha sido notificado sobre a ação judicial da pensão alimentícia na última sexta-feira (13) e foi confrontar o filho a respeito da notificação. Mãe e filho procuraram a Polícia Civil e registraram um boletim de ocorrência por lesão corporal.