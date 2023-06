Pai agride e esfaqueia o próprio filho após discussão

Um homem, de 49 anos, foi preso em flagrante após esfaquear o filho, de 27, no Distrito Federal, na noite da última quinta-feira (08). De acordo com testemunhas, os dois estavam discutindo quando o pai se irritou e desferiu um golpe de faca na axila do jovem

Os policiais fizeram as buscas com base nas características do suspeito e o prenderam logo em seguida. Ele foi encaminhado para a 20ª Delegacia de Polícia (Gama). O filho precisou ser levado ao Hospital de Base e passou por procedimentos emergenciais. O rapaz não teve o quadro de saúde divulgado.

*(Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)