Após discussão, pai mata filho de 17 anos com facada no coração

Na noite desta terça-feira (20), um adolescente de 17 anos foi morto com uma facada no coração. De acordo com as investigações, o suspeito do assassinato é o próprio pai do rapaz. As informações são do portal Metrópoles.

Segundo a Polícia Militar, o crime foi motivado por uma discussão entre os dois. “O autor está confuso, fez uso de drogas, então, não conseguimos apurar o que provocou a discussão. A informação é de que a vítima estava sentada no sofá e foi surpreendida pelo pai com uma facada”, afirmou.

O corpo de Kauan Gabriel Chalegre Arruda foi encontrado em uma residência vizinha. O Siate foi acionado e confirmou a morte do jovem no local. O caso aconteceu em Curitiba, no Paraná.

De acordo com informações da PM, o pai da vítima, de 36 anos, tem uma ficha criminal extensa. Ele foi preso e encaminhado para a delegacia.

O corpo do adolescente foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML) de Curitiba.

