'Carlinhos Mendigo' é preso por dever quase R$ 250 mil em pensão alimentícia

O humorista e ex-pânico Carlos Alberto da Silva, mais conhecido como Carlinhos Mendigo, foi preso na tarde desta terça-feira (18/6), em São Paulo. Ele estava foragido desde 2022 por não pagar a pensão alimentícia ao filho. A dívida chega R$ 246,9 mil.

A delegada da Polícia Civil Maria Juliana cumpriu um mandado de prisão contra Carlinhos, emitido em 2023. Ele foi encaminhado para a 2ª delegacia da Divisão de Capturas do DOPE.

No momento em que era conduzida pela polícia, Carlinhos foi questionado por repórteres da Record TV, sobre a dívida da pensão alimentícia. Na resposta, ele foi evasivo: “Aí é com meu advogado, ele fala com vocês”, explicou.

O ex-pânico poderá ser liberado da prisão, caso pague a dívida da pensão alimentícia. Se isso não acontecer, ele continuará preso por mais 30 dias, tempo no qual a Justiça irá avaliar o seu caso para decidir as próximas etapas de pena. Na próxima quarta-feira (19), ele ainda passará por uma audiência de custódia.

Carreira

Interpretando o personagem Carlinhos Mendigo, Carlos participou da primeira formação do Pânico na TV, em 2003. Ele ganhou fama ao trabalhar em diversas esquetes de humor e em entrevistas em locais públicos, onde se fantasiava de mendigo. Ele também participou do reality show ‘A Fazenda’, em 2009, e foi eliminado antes da final do programa.