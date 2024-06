Ex-mulher de atacante do Remo diz que atleta recebe R$100 mil e se recusou a comprar calça à filha

O atacante Ytalo, do Remo, esteve em evidência nesta semana não só pelo gol marcado na vitória diante do Ypiranga-RS, na Série C, mas também por acusações de sua ex-esposa, que afirmou em rede social, que o jogador azulino se negou a pagar uma calça jeans para sua filha de 13 anos, alegando não ter dinheiro e que não teria condições nem de comer, para seguir pagando a pensão. Ytalo emitiu nota através de um escritório de advocacia.

A ex-esposa de Ytalo, conhecida nas redes sociais como Nane, revelou em várias publicações, que o jogador de 36 anos e que atualmente veste a camisa do Remo, se negou a pagar uma calça jeans à filha. Ela fez questão de colocar um suposto áudio de Ytalo, falando que não o jogador não teria condições de pagar pensão e que estava passando por dificuldade em casa.

“Filha, vou explicar mais uma vez. Quando eu tinha condições, eu não sempre ajudei? Ajudei, mas agora não tenho condições de pagar isso aí, até porque tem as pensões de vocês, do Enrico e não estou em condições de pagar mais nem as pensões e vocês, estou me desdobrando para poder pagar. Então não é que eu não quero, é que não tenho condições mesmo de me sustentar, pois não vou ter condições de comer em casa”, em um suposto áudio de Ytalo.

Nane afirmou que o atleta recebe mais de R$100 mil no Remo e chegou a publicar prints de matérias de portais falando sobre o valor que Ytalo recebe do Leão Azul. A ex-esposa ainda colocou prints de joias dadas de presentes dado pelo jogador remista à atual esposa. Outro ponto abordado por Nane é a falta de interesse de Ytalo pela filha. Ela afirmou que o jogador passou mais de três meses sem ligar para saber como estava adolescente e que no momento das enchentes no Rio Grande do Sul (RS), local onde reside com a filha de Ytalo, o jogador não quis saber como estava a situação.

"Mandar mensagem para minha filha, sempre chorando miséria, falando que não tem como vê-la é engraçado né? O mundo de hoje está repleto de tecnologia, existe telefone, videochamada. Ele passa três meses sem ligar, sem saber se está vivo ou se está morto. Nos dias de enchentes, vocês acham que ele ligou para perguntar se a gente estava embaixo da água? Nunca se importou. Depois dessa, mandar mensagem para a minha filha foi a gota d'água", disse.

Ytalo é o artilheiro do Remo na temporada (Foto: Thiago Gomes / O Liberal)

O jogador Ytalo respondeu a situação através de uma nota de um escritório de advocacia, que afirmou que são acusações infundadas e que cumpre com suas obrigações.

“O departamento jurídico do Ytalo José de Oliveira dos Santos, vem através desta nota, informar que o mesmo está recebendo ofensas equivocadas e infundadas de sua ex-esposa. É de suma importância deixar consignado, que o Sr. Ytalo, cumpre fielmente o que foi determinado pela Justiça, de mais a mais, o atleta vai tomar as medidas cabíveis em razão desses ataques inverídicos”.

Natural de Maceió (AL), Ytalo, de 36 anos, é rodado pelo futebol brasileiro. Jogou no Internacional-RS, Paulista-SP, Athletico-PR, São Paulo-SP, CRB-AL, além do Red Bull Bragantino-SP, Bahia-BA, Ferroviária-SP e Sampaio Corrêa-MA. Fora do país atuou em Portugal por quatro temporadas defendendo o Marítimo, além de ter defendido o Vardar, da Macedônia do Norte. Nesta temporada, Ytalo esteve em campo com a camisa do Remo em 21 partidas e balançou as redes sete vezes, sendo o artilheiro da equipe no ano.