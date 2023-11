Remo: presidente do Sampaio adianta acordo do Leão com atacante Ytalo, com salário de R$ 100 mil

O Remo tem o primeiro reforço oficializado para a temporada de 2024. A novidade é o atacante Ytalo, de 35 anos, que disputou a Série B deste ano pelo Sampaio Corrêa. Apesar da diretoria azulina não ter se pronunciado sobre a transferência, o negócio foi confirmado pelo presidente da Bolívia Querida, Sérgio Frota, em entrevista ao próprio canal no YouTube.

Segundo o mandatário do Sampaio, o clube tentou renovar com o jogador após o destaque na Série B deste ano. No entanto, o atleta preferiu aceitar uma proposta do Remo, que gira na casa dos seis dígitos mensais de salário.

"Seis clubes estavam interessados em Ytalo. Eu fui até onde podia para renovar e ele é muito grato ao Sampaio, mas o Remo ofereceu R$ 100 mil”, resumiu.

Ytalo é centroavante e marcou 13 gols em 32 jogos pelo Sampaio Corrêa em 2024. Antes da Bolívia Querida, o jogador defendeu, ainda em 2023, as cores da Ferroviária-SP. No interior paulista, o jogador atuou em cinco partidas e marcou um gol.

Durante a carreira, Ytalo se notabilizou por defender equipes que disputam as primeiras divisões do Brasil. Em 2022, o centroavante atuou no Bahia e, antes disso, por quatro temporadas, foi jogador do Red Bull Bragantino-SP.

No time de Bragança Paulista, Ytalo viveu o melhor momento da carreira. Pelo clube, o jogador disputou 158 jogos e marcou 50 gols. Lá, o centroavante também conquistou o título da Série B do Brasileirão, em 2019, e disputou as copas Libertadores e Sul-Americana, torneio que foi vice-campeão.

O Remo ainda não anunciou oficialmente nenhum jogador para a próxima temporada. No entanto, as contratações devem ser divulgadas em breve. O executivo de futebol, Sérgio Papellin, já está em Belém e planeja iniciar a pré-temporada azulina em meados de dezembro.