Remo vence Ypiranga no Baenão e se distancia do Z-4 da Série C

No segundo jogo consecutivo no Baenão, o Clube do Remo venceu o Ypiranga neste domingo (16) por 1 a 0, abriu cinco pontos de vantagem para a zona de rebaixamento da Série C, e momentaneamente está dois pontos atrás do G-8. O gol da vitória foi marcado pelo centroavante Ytalo, artilheiro do Remo na temporada, que fez o segundo gol dele na competição e o sétimo tento marcado no ano de 2024.

A vitória faz o Clube do Remo pegar o elevador e subir momentaneamente para a 10ª colocação na classificação da Série C. ABC e Náutico ainda jogarão na rodada e podem fazer o Leão perder duas posições na classificação até o fim da 9ª rodada. Além do salto na tabela, essa foi a segunda vitória do técnico Rodrigo Santana no comando do Remo. Na estreia, o treinador venceu o Sampaio Corrêa fora de casa, depois perdeu para o São Bernardo em casa na rodada passada, e agora volta a vencer em casa com a vitória de 1 a 0 m cima do Ypiranga.

Apesar da derrota no Baenão, o time de Erechim se mantém na 8ª colocação, dentro do G-8, com 12 pontos conquistados em seis jogos e com três jogos a serem disputados.

A partida foi marcada pela estreia de Rafael Castro, novo zagueiro do Clube do Remo apresentado durante a semana de preparação para o jogo. O jogador substituiu Ligger, um dos defensores titulares no trio de zaga da formação do técnico Rodrigo Santana, que estava suspenso para o confronto contra o Ypiranga. Em campo, João Afonso foi deslocado para o meio da zaga, função de Ligger, e Rafael Castro jogou mais a direita, função feita nas últimas partidas pelo volante improvisado João Afonso.

Primeiro tempo

O Clube do Remo fez uma primeira etapa superior ao adversário Ypiranga. Nos primeiros minutos de jogo conseguiu chegar com perigo com duas finalizações perigosas de Ytalo na meta do goleiro Alexander. Aos 15 minutos teve lance polêmico em jogada de contra-ataque do Remo, Marco Antônio disparou em velocidade pela direita e foi parado pelo defensor canarinho com falta. O árbitro deu cartão amarelo e os jogadores azulinos ficaram na bronca.

O gol da vitória foi marcado aos 23 minutos. A jogada começou da defesa, foi trabalhada pelo estreante Rafael Castro e Diogo Batista, e o lateral cruzou para o meio da pequena área só para Ytalo escorar para dentro do gol e abrir o placar no começo de jogo.

Mesmo a frente do placar, o Remo manteve o ímpeto marcando forte no campo de ataque com atuações destacadas dos volantes Pavani e Paulinho Curuá, e o sistema defensivo na retaguarda com os três zagueiros e alas. Leão teve chances de ampliar o marcador em jogadas de contra-ataque e de escanteio, mas não converteu. Ypiranga só colocou o goleiro Marcelo Rangel para trabalhar uma vez no primeiro tempo.

Segundo tempo

Na segunda etapa, o Ypiranga veio modificado e com a entrada do meia-atacante Reifit, em uma tentativa do técnico Thiago Carvalho de colocar o time canarinho mais ofensivo e tentar jogar. Surtiu efeito nos primeiros minutos, mas aos poucos o Remo foi retomando as rédeas da partida e ditando o ritmo mais lento na segunda etapa. E mesmo em uma rotação mais baixa em relação ao primeiro tempo, o Leão seguiu ameaçando a meta do Ypiranga com finalizações de fora da área e jogadas de bola parada.

Para oxigenar o time no segundo tempo, o técnico Rodrigo Santana promoveu as entradas de Ribamar, Kelvin, Matheus Anjos e Adsson. Manteve as jogadas de transição com as substituições na tentativa de matar o confronto. Kelvin teve duas oportunidades claras, uma embaixo do gol, mas não conseguiu colocar a bola para dentro do gol e decretar a vitória.

Ypiranga foi para o tradicional abafa na reta final de jogo, mas o Clube do Remo fez uma partida tão sólida na parte defensiva que Marcelo Rangel não trabalhou praticamente, e no final do jogo era o Remo quem tinha as chances em jogadas de contra-ataque. No final das contas, o 1 a 0 no placar se manteve o Remo saiu com a vitória no Baenão.

Artilheiro

Ytalo chegou ao 7º gol na temporada e é artilheiro do Remo em 2024. É o 2º gol dele na Série C, antes ele tinha marcado o gol da vitória contra o Floresta na 4ª rodada da competição. Ou seja, o atacante já garantiu 6 dos 10 pontos conquistados pelo time azulino na terceira divisão. Além do fator decisivo, Ytalo teve atuação destacada enquanto esteve em campo.

Confronto direto

Na próxima rodada, o Clube do Remo enfrenta o ABC fora de casa, no Frasqueirão. Será um confronto direto do bolo dos times que almejam brigar na primeira página da classificação e consequentemente o G-8. A partida está marcada para o dia 24 de junho, em uma segunda-feira. O Leão terá um bom tempo de preparação para um confronto de duas camisas pesadas da Série C.

Ficha técnica

Remo x Ypiranga

Local: Baenão

Arbitragem

Árbitro: Wagner Francisco Silva Souza (BA)

Assistente 1: Elicarlos Franco de Oliveira (BA)

Assistente 2: Bruno da Paixão (BA)

Gols: Ytalo 23'/1T (REM)

Cartões amarelos: Ribamar, Paulinho Curuá, Pavani e Diogo Batista (Remo); Gedeílson (Ypiranga)

Remo: Marcelo Rangel; Rafael Castro, João Afonso, Bruno Bispo; Diogo Batista,Paulinho Curuá, Pavani (Adsson), Raimar; Jaderson (Matheus Anjos), Marco Antônio (Kelvin) e Ytalo. Técnico: Rodrigo Santana

Ypiranga: Alexander; Willian Gomes, Fernando, Windson, Gedeilson (Reifit); Uchôa, Caio Mello (Lucas Marques), Alisson Taddei (Amarildo); Mateus Anderson (Zé Vitor), Jhonatan Ribeiro e Edson Cariús. Técnico: Thiago Carvalho