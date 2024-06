Remo: Ytalo elogia Rodrigo Santana e revela cálculos por pontos necessários para a classificação

Fazendo contas. É assim que está o elenco do Remo após a vitória de 1 a 0 sobre o Ypiranga-RS, pela 9ª rodada da Série C. Após se afastar da zona de rebaixamento, o Leão passa a sonhar com uma vaga no G-8 e faz projeções para o restante da temporada. Segundo o atacante Ytalo, autor do gol da vitória remista no último domingo (16), a comissão técnica já traçou uma meta de quantos pontos o Time de Periçá precisa somar para avançar de fase na Terceirona.

"A gente está sempre no intuito de ganhar tudo, mas já fizemos um cálculo de pontos nesta semana. Então, quanto antes a gente pontuar, melhor. Acho que se vencermos a próxima partida, entramos de vez na disputa e vamos brigar com unhas e dentes pra se classificar. Espero mais um grande jogo nosso na rodada que vem", disse Ytalo, em entrevista coletiva concedida nesta segunda-feira (17/6), no Baenão.

VEJA MAIS

Segundo ele, o ânimo do time mudou após a chegada do técnico Rodrigo Santana. Os números realmente traduzem uma melhora. São duas vitórias conquistadas nos últimos três jogos e o time passou a respirar na tabela. Ytalo diz que essa reação positiva da equipe pode ser explicada por dois fatores: o novo esquema tático e a energia do treinador.

"Se vocês acompanharem o treino, ele [Rodrigo Santana] tá sempre cobrando a gente. Ele quer que todos os jogadores estejam no melhor momento possível dentro de campo. O Rodrigo diz, desde que chegou aqui, que temos condições de estar no G-8. É o pensamento de todos agora. Vamos lutar para conseguir mais uma vitória e embalar de vez na tabela", explicou.

O Remo volta a campo na segunda-feira (25), às 20h, no estádio Frasqueirão, diante do ABC-RN, pela 10ª rodada da Série C. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo portal Oliberal.com.