VÍDEO: Remo ou Paysandu? Pai grava escolha do filho pelo time do coração e comemora

A rivalidade entre Remo x Paysandu completou 110 anos na última sexta-feira (14). Os eternos rivais, que possuem seus estádios separados por um quarteirão, na Avenida Almirante Barroso, ganhou mais um capítulo. Nas redes sociais, um pai decidiu gravar a “escolha” de qual clube seu filho irá torcer e o vídeo viralizou.

O pai colocou as camisa do Remo e do Paysandu em garrafões de água e disse ao filho:“Tens que escolher e tomar uma decisão muito importante na tua vida. Vai lá e escolhe o que tu mais gostar” e o filho se encaminhou em direção aos garrafões de água com as camisas dos clubes paraenses.

Ele tocou primeiro na do Remo, em seguida pegou na do Paysandu. Em um determinado momento segurou as duas e o pai perguntou: “Tá em dúvida, pai?”. Logo em seguida ele segura o garrafão com a camisa do Remo e derruba o que estava com a camisa do Paysandu. O pai então comemora a escolha do filho.