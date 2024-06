Remo teve o pior público pagante da Série C jogando no Baenão; veja os números da renda

O Remo venceu o Ypiranga-RS no último domingo no Baenão e garantiu o terceiro triunfo azulino na Série C do Brasileiro nesta temporada. A vitória do Leão Azul deu um gás no time, que estava próximo da zona de rebaixamento e agora começa a olhar o G-8 cada vez mais próximo, porém, a diretoria do Remo não teve uma renda como esperava. Na partida diante dos gaúchos, o Leão teve o seu menor público pagante na Terceirona nesta temporada.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

VEJA MAIS

A má fase do time na Série C e os recorrentes tropeços jogando em Belém, diante do Fenômeno Azul, deixou o torcedor azulino “cabreiro” com o time. No jogo contra o Ypiranga, segundo o borderô da partida, apenas 2.936 torcedores pagaram ingresso para assistir ao confronto. No total, somando as gratuidades, o Remo teve 4.186 torcedores presentes.

Renda

O total da renda entre Remo x Ypiranga foi de R$82.660, com despesas em R$70.456,34, sobrando aos cofres do clube apenas R$12.203,66. Nesta Série C, o Remo não conseguiu colocar mais de 10 mil torcedores em seus jogos como mandante. O jogo em que mais teve torcedor nesta Terceirona foi no confronto entre Remo x Tombense-MG, no empate em 0 a 0, quando o Baenão recebeu 6.073 pagantes.

Média por jogo

Nesta Série C, o Remo levou ao estádio 24.799 torcedores pagantes. O Leão possui uma média de 4.959 por jogo no Baenão, já que o clube não utilizou nenhuma vez o Mangueirão em jogos da Série C nesta temporada. O próximo jogo do Leão Azul em Belém está marcado para o dia 1 de julho, às 20h, contra o Ferroviário-CE, ainda sem local definido.

Confira os pagantes de cada jogo do Remo nesta Série C

Remo x Volta Redonda-RJ - 5.911 pagantes

Remo x Floresta-CE - 4.111

Remo x Tombense-MG - 6.073

Remo x São Bernardo-SP - 5.768

Remo x Ypiranga-RS - 2.936