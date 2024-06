Rodrigo Santana revela que jogadores do Remo vomitaram no intervalo de jogo contra o Ypiranga

O Remo conquistou a terceira vitória na Série C do Campeonato Brasileiro, sendo a segunda do técnico Rodrigo Santana. Dentro de casa, no Baenão, o Leão Azul conseguiu bater o Ypiranga-RS por 1 a 0 e respirar na competição. Após o jogo, o treinador azulino falou sobre a importância da torcida para a conquista do resultado positivo e revelou que, no intervalo, jogadores chegaram a vomitar no vestiário por conta do desgaste dentro de campo.

"Muito lindo, eu estou adorando isso [festa da torcida]. No último jogo, eles fizeram um espetáculo lindo e infelizmente a gente não conseguiu sair com o resultado. Eu estava ansioso para ter um encontro com eles e dar essa vitória que o torcedor merece", declarou o treinador.

"A rapaziada [jogadores] entregou muito, correu demais, jogador vomitando no intervalo de tanto que correu nesse calor e nada melhor do que recompensar essa alegria deles com vitória", revelou o técnico Rodrigo Santana após a partida.

Na coletiva após o duelo, o treinador detalhou mais a situação. Rodrigo comentou sobre o calor que fazia no estádio, elogiou a atuação de Pavani e revelou que Marco Antônio e Bruno Bispo foram os atletas que passaram mal.

"Estava um calor muito pesado. Teve um momento no jogo em que ele [Pavani] cobrou escanteio de um lado, a bola saiu, ele cobrou do outro, eles [adversários] ganharam a primeira, o Pavani veio, recompôs, deu um carrinho e quase desmaiou. No intervalo do jogo, tanto o Bispo quanto o Marco Antônio vomitaram. São jogos que não podem ter nada no estômago porque eles estão entregando o máximo deles", contou Santana.

Além do resultado positivo, a torcida viu um time bem postado em campo, o que pode dar um ânimo para o torcedor que estava frustrado com o desempenho da equipe na Série C. Para Rodrigo Santana, o apoio dos torcedores é um fator importante para a reação do clube no campeonato.

Agora, o Remo chega a 10 pontos no campeonato e se distancia da zona de rebaixamento. Na 10º colocação, o Leão Azul pode ser superado pelo ABC-RN no final da rodada, mas permanece no meio da tabela, sem risco de entrar no Z-4 agora.

O próximo duelo do Remo é contra o ABC-RN, na segunda-feira (24), às 20h, no estádio Maria Lamas Farache, o Frasqueirão.