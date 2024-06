VÍDEO: Torcida do Remo faz a festa no Baenão após vitória do time na Série C

A vitória do Remo em cima do Ypiranga-RS deu um alívio para o clube e para a torcida azulina. Mesmo com o triunfo magro, de 1 a 0, o desempenho deu um gás a mais para o time que está em processo de reestruturação na Série C do Campeonato Brasileiro. Assim, o resultado positivo foi bastante comemorado pelo público presente no estádio Baenão, no último domingo (16).

Ao final do jogo, nas arquibancada, os torcedores azulinos foram à loucura e celebraram a vitória com cânticos de incentivo ao time.

Mesmo com baixa adesão do público, os pouco mais de 4 mil torcedores que foram ao estádio do Baenão, viram um time com uma postura diferente e mais organizado em campo. Além do desempenho, o Leão Azul ainda saiu com a vitória, com um gol marcado pelo artilheiro do clube na temporada, Ytalo, que chegou ao sétimo com a camisa do Remo.

O triunfo leva o Remo a 10 pontos e o deixa provisoriamente na 10º colocação. O clube pode ser ultrapassado pelo ABC-RN, que joga nesta segunda-feira (17) contra o Volta Redonda-RS. Mas, mesmo se for superado, o Leão Azul está livre da zona de rebaixamento e pode respirar mais aliviado no campeonato.

Além disso, com a vitória, o torcedor azulino pode voltar a acreditar no time, já que boa parte da torcida estava na bronca e muito insatisfeita com o desempenho da equipe na Série C.

O próximo compromisso do Remo é justamente contra o ABC-RN, na segunda-feira (24), às 20h, no estádio Maria Lamas Farache, o Frasqueirão.