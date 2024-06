Rodrigo Santana projeta Remo 'praticamente imbatível dentro de casa'

Após a vitória do Clube do Remo neste domingo (16), por 1 a 0, o técnico Rodrigo Santana afirmou que se o time seguir nesse caminho pode virar um time imbatível dentro de casa. Essa é a segunda vitória do técnico remista na Série C do Campeonato Brasileiro e ele já projeta uma margem de crescimento do time, após vencer o Ypiranga no Baenão. Além disso, o treinador falou sobre G-8 e a garra do time em campo que chega a emocionar.

"A forma como a equipe se comportou durante a semana e no pós-jogo deu para ver que se a gente seguir esse caminho, competir com inteligência, iniciar e terminar o jogo com onze, trazer o torcedor para o nosso lado, nós vamos ficar praticamente um time imbatível aqui dentro de casa. Tendo um pouquinho de capricho para terminar em gols, acho que temos muito a crescer", projetou Rodrigo Santana.

VEJA MAIS

O Remo está momentaneamente na 10ª colocação da Série C, com apenas dois pontos de distância para o 8º colocado Ypiranga, e o técnico Rodrigo Santana falou sobre a vitória no Baenã e sobre entrar no G-8.

"A vitória é importante, dá confiança, dá moral, mas ainda não ganhamos nada.Temos que trabalhar para entrar no G-8, mas entrar no momento certo, não adianta entrar no G-8 e sair, tem que entrar para se manter até o final. Então com muita simplicidade ali, a gente vai entendendo o cenário, como tá as rodadas, para no momento que entrarmos nesse G-8 nós não sairmos mais", comentou Rodrigo Santana.

Ponto perceptível no trabalho de Rodrigo Santana, a frente do Clube do Remo, é a disposição dos jogadores nas partidas dentro do Baenão. O comandante azulino elogiou a postura do time dentro de campo, que chega a emocionar a cada disputa de bola.

"O time está com uma garra que chega a nos emocionar em campo quando a gente vê disputando, brigando e lutando a cada bola. Eu não vou ficar citando nome de jogador porque geralmente é a equipe toda que gostamos de dizer, mas tem jogador que está fazendo muito mais que o limite deles", disse Rodrigo Santana.

Agora o Clube do Remo terá mais 8 dias de preparação para o confronto contra o ABC, na próxima segunda-feira do dia 24 de junho. Tempo para ajustar e seguir no caminho em que o treinador acredita para o crescimento do time.