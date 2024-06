Após vitória do Paysandu, Hélio destaca atuação do time: 'Temos que enaltecer a qualidade de jogo'

Na vitória por 5 a 3 em cima do Ituano em Itu, o Paysandu fez cinco gols na Série B pela primeira vez desde 2015, em uma vitória por 5 a 1 em cima do CRB. O técnico Hélio dos Anjos elogiou os jogadores, em coletiva, pelo jogo ofensivo e disse que a vitória do último sábado (15) trouxe mais convicções em relação ao trabalho.

"Eu vi uma equipe que colocou em prática todo nosso modelo, aplicação e intensidade de jogo nos primeiros trinta minutos conquistando três gols. Um pequeno apagão, que poderíamos ter pago um preço muito alto, por esse apagão de 15 minutos. Voltamos para o segundo tempo sendo nosso time, jogando do jeito que nós jogamos e do jeito que nós somos. Controlamos o adversário, fizemos o 4 a 2, e estávamos controlando o adversário. Naturalmente o adversário cresceu um pouco, com a perda do nosso pênalti, e entrou mais para dentro do nosso campo", analisou o treinador bicolor.

"Acho que o mais importante é que os jogadores que entraram no decorrer da partida foram altamente importantes para você ter a sustentação e conquistar ainda mais gols. Eu estou feliz. Erramos? Temos os erros? Isso eu acerto com os jogadores no nosso trabalho. A vitória nos trouxe, acima de tudo, mais convicções em relação ao trabalho. É importante frisar, que nas outras duas partidas sequenciais fora de casa [Amazonas e Guarani], ganhamos dois pontos. Nessas duas partidas sequenciais fora de casa, ganhamos três pontos [Sport e Ituano]. Nos últimos cinco jogos, fizemos quatro partidas fora de casa, uma dentro de casa e ficamos com aproveitamento de 53%. Se em todos os blocos de cinco jogos tivermos esse aproveitamento, nós vamos estar sempre muito fortes dentro da competição”, completou Hélio dos Anjos.

Além da questão de jogo, o comandante bicolor fez elogios a parte mental da equipe, mas fez ressalvas em relação aos erros do time nos dois gols sofridos no primeiro tempo.

"Nós tivemos que ser [fortes mentalmente]. No momento como esse de recuperação, a partir da derrota contra o Sport, os jogadores foram muito fortes, mesmo tendo alguns problemas que ocasionaram os gols. Eu acho que hoje nós demos uma prova da superação do grupo, porque eles são muito cobrados internamente por mim, e eles estão dando a resposta. Eu falei para eles na palestra que, sempre que eles fazem um jogo ruim, eles me dão a resposta logo em seguida, e eu vi isso aqui como um fato positivo. É importante deixar bem claro que nós sabemos onde erramos e temos a humildade de saber aquilo que nós fizemos de ruim, mas também temos que enaltecer a qualidade de jogo ofensivo. Fazer cinco gols fora de casa e ainda perder um pênalti é uma coisa positiva para para fazer uma grande recuperação na competição", declarou Hélio dos Anjos.

Após a vitória do Paysandu em cima do Ituano, Hélio dos Anjos já projetou o próximo adversário bicolor na próxima rodada da Série B, o CRB. O treinador ressaltou o qualidade do rival e disse que o Bicola vai precisar do apoio do torcedor para ir em busca da vitória em casa.

"CRB é nada mais, nada menos, que uma das equipes que menos perdeu na temporada, mais ou menos igual a gente. É um time que foi campeão atropelando no campeonato alagoano, vice-campeão da Copa Nordeste, e todo mundo sabe o nível da competição. É um time que tem dois jogos a menos, assistimos muito bem eles contra o América-MG, time perigoso, de qualidade. Vamos precisar do nosso torcedor, da empolgação que a gente tem dentro da Curuzu para fazer outro grande resultado", disse o técnico do Paysandu.

Apesar de jogar fora de casa contra o Ituano, a presença da Fiel Bicolor em Itu surpreendeu o técnico Hélio dos Anjos e ele destacou a importância do torcedor presente na partida.

"Muito grande. A gente encontra o torcedor do Paysandu em qualquer lugar do mundo. É incrível como nós, no hotel, recebemos visitas de torcedores e hoje, mais do que nunca, deu a demonstração do que é essa nação bicolor. Hoje o número de torcedores foi surpreendente, por ser em Itu, interior de São Paulo, mas tenho certeza que o bicolor veio de várias cidades próximas para nos ajudar, e ajudou muito em todos os momentos", elogiou Hélio dos Anjos.