Goleiro do Corinthians chama atacante do São Paulo de 'otário' no Instagram

O goleiro Carlos Miguel, do Corinthians, publicou uma foto no Instagram e marcou Luciano, atacante do São Paulo, como "otário" no post, depois do empate em 2 a 2 entre oos clubes na tarde deste domingo (16), na Neo Química Arena, pela nona rodada do Brasileirão.

Os dois protagonizaram uma confusão depois do segundo gol são-paulino. O goleiro do Corinthians empurrou Calleri, e Luciano saiu em defesa do companheiro.

VEJA MAIS:

O camisa 10 partiu para cima de Carlos Miguel. Jogadores dos dois times discutiram buscando acalmar os ânimos. Tanto o goleiro do Corinthians como o atacante do São Paulo receberam cartões amarelos do árbitro Ramon Abatti Abel.

Em sua rede social, o camisa 22 marcou as marcas que o patrocinam nas chuteiras e luvas, e marcou em cima do atacante a página "otário". Veja:

Na próxima rodada, quarta-feira (19), o São Paulo (5º colocado com 15 pontos) recebe o Cuiabá (14º, com 7 pontos) no Morumbis e o Corinthians (16º, com 7 pontos) visita o Internacional (10º, com 11 pontos), em Florianópolis.