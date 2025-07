Remo encaminha contratação de atacante uruguaio, afirma jornalista

Um novo reforço pode estar próximo de chegar ao Remo. O contratado seria mais um estrangeiro: o atacante uruguaio Nicolás Ferreira. Segundo informações do jornalista Juan Pablo Romero, do jornal El País, do Uruguai, o contrato entre o Leão Azul e o jogador já está acertado, e o atleta deve ser anunciado em breve.

Por meio de uma publicação nas redes sociais, o jornalista afirmou que Ferreira chega ao Leão Azul por empréstimo de um ano. Atualmente, o jogador atua no Montevideo Wanderers, do Uruguai. A transação, segundo Romero, custou 120 mil dólares - o equivalente a mais de R$ 671 mil na cotação atual.

Além disso, o clube azulino teria duas opções de compra: uma para 2025, no valor de 500 mil dólares (cerca de R$ 2,8 milhões) e outra para 2026, de 700 mil dólares, o que representa quase R$ 4 milhões.

Nicolás tem 23 anos e está em sua quarta temporada como profissional no Montevideo Wanderers. Neste ano, o jogador já disputou 23 partidas, marcou um gol e deu duas assistências.

O último jogo de Nicolás foi na segunda-feira (28), contra o Liverpool Montevideo, pela Liga Uruguaia.

Se confirmada a contratação, o atacante será o quarto estrangeiro no elenco azulino. Neste mês, o Remo anunciou o volante colombiano Víctor Cantillo, ex-Corinthians, e o meia-atacante uruguaio Diego Hernández, ex-Botafogo, para a sequência da Série B. Além deles, o time já contava com o paraguaio Alan Rodríguez, que chegou ainda no início da temporada.

Atualmente, o Remo briga na parte de cima da tabela. Quinto colocado, o time azulino busca o acesso. Por isso, nesta janela de transferências, a diretoria tem buscado reforços para manter o ritmo e alcançar o principal objetivo: o retorno à Série A.