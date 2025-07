Série B: Remo enfrenta o Goiás fora de casa na esperança de retorno ao G4

No penúltimo jogo do primeiro turno da Série B, o Clube do Remo tem um desafio dos mais difíceis: enfrentar o líder da competição na casa do adversário. Goiás e Remo jogam nesta terça, a partir das 21h35, direto do estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia. Em caso de vitória, o time azulino cava novamente uma vaga no G4, já que o seu concorrente direto, a Chapecoense, empatou com o Athletico-GO no outro jogo da rodada.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Ocupando a quinta colocação na Série B, com 29 pontos, a equipe do Remo corre atrás da oitava vitória e da estabilidade entre os primeiros da Série B. Para alcançar, no entanto, deve obrigatoriamente passar pela melhor campanha até o momento. Aliás, o Goiás é um velho conhecido dos azulinos. Ambos irão para o 12º duelo na história.

Goiás e Remo jogaram 11 vezes, sendo seis confrontos pela Série A, três na Série B e outros dois pela Copa do Brasil. Desses, o Leão Azul venceu sete, contra dois triunfos do Esmeraldino e dois empates. O saldo de gols também é favorável ao time paraense: são 15 gols marcados e cinco sofridos.

Times

Para a partida, o técnico Vagner Mancini poderá contar com o retorno do atacante Pedrinho, que estava suspenso após receber o terceiro cartão amarelo. Outra possível novidade será a estreia do lateral-esquerdo Moraes como titular. Ele vem ganhando espaço nos treinos e pode surgir no início do jogo.

VEJA MAIS

Rafael Gava e Arthur Caíke também retornam. Ambos ficaram em Goiânia se recuperando para o jogo contra o Remo no dia 29/07, na Serrinha. Em contrapartida, o zagueiro Messias recebeu o terceiro cartão amarelo na derrota do Verdão por 1 a 0 para o Novorizontino e está fora.

Do lado visitante, o técnico António Oliveira não tem maiores problemas. Pela primeira vez na Série B, o Leão Azul poderá repetir a formação anterior, já que não há novos desfalques. O zagueiro Klaus, por exemplo, se recupera de uma cirurgia no nariz e não foi liberado, mas já segue treinando com proteção no rosto.

Se vencer, o Remo chega aos 32 pontos e assume a vaga da Chapecoense, o quarto na tabela, com 30. Em caso de empate, no entanto, o Remo não avança ao G4, por ter duas vitórias a menos. Ou seja, para renovar as esperanças no 2º turno, só uma vitória fora de casa contra o líder — nada que o futebol paraense não tenha feito nesta Série B.

Ficha Técnica

Local: Hailé Pinheiro (GO)

Data: 29/07/2025

Horário: 21h35

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Auxiliares: Eduardo Goncalves da Cruz (MS) Celso Luiz da Silva (MG)

VAR: Rafael Traci (SC)

Goiás: Tadeu; Moraes, Guilherme, Titi e Willean Lepo; Marcão Silva, Gonzalo Freitas, Juninho e Rafael Gava (Wellington Rato); Jajá e Anselmo Ramon.

Técnico: Vagner Mancini

Remo: Marcelo Rangel; Nathan Santos, Camutanga, Kayky Almeida e Sávio;

Cantillo, Caio Vinícius e Jáderson; Marrony, Davó e Pedro Rocha.

Técnico: António Oliveira.