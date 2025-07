‘Futebol paraense precisa disso’, diz ex-presidente do Paysandu sobre saída de presidente da FPF

A Federação Paraense de Futebol (FPF) enfrenta uma crise marcada por disputas internas. Reginaldo Souza, vice-presidente da instituição, protocolou um pedido de afastamento do presidente da entidade, Ricardo Gluck Paul, que também ocupa o cargo de vice-presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), sendo acusado de acumular funções no comando do futebol estadual e nacional.

Um dos apoiadores ferrenhos de Reginaldo é o ex-presidente do Paysandu, Luiz Omar Pinheiro, que em um vídeo publicado nas redes sociais, acusou Gluck Paul de já ter “alcançado o objetivo usando o futebol paraense”, que seria tornar vice-presidente da CBF, e de estar prejudicando o futebol no estado permanecendo nos dois cargos.

“Passando aqui para ser solidário ao vice-presidente da Federação Paraense de Futebol, Reginaldo, que hoje protocolou um ofício na sede da Federação, pedindo o afastamento do atual presidente Ricardo Gluck Paul. Isso não é o Régis que quer, não sou eu, não é ninguém, quem diz isso é a lei. A nova lei do esporte diz, no artigo 208, que o dirigente não pode acumular dois cargos em instituições que se fiscalizem mutuamente, como é o caso da CBF e da FPF”, iniciou.

“Portanto, Sr. Ricardo Gluck Paul, que já alcançou o objetivo dele que é ser vice-presidente da CBF usando o futebol paraense, fica lá e abre mão, para que seu vice-presidente que foi eleito possa administrar. [...] Ele tem que fazer isso para o bem do futebol paraense, é o que diz a lei, o futebol não pode parar devido aos interesses do Ricardo”, completou.

Ainda segundo Luiz Omar, a eliminação do Águia de Marabá na Série D, seria devido à falta de apoio da administração atual da Federação.

“Nesse final de semana já tivemos o Águia sendo eliminado na Série D, será que vamos ficar mais um ano vendo os clubes do Pará não subirem para a Série C?! Ainda bem que a Tuna se classificou, vamos ajudar a Tuna a ver se ela consegue furar essa bolha para que um clube paraense suba para a Série C, para o futebol poder crescer. É o futebol paraense que precisa disso”, disse.

Veja o pronunciamento completo: