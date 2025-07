Presidente da CBF, Samir Xaud é alvo de operação da Polícia Federal que investiga crimes eleitorais

O presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Samir de Araújo Xaud, foi alvo na manhã desta quarta-feira (30) da Operação Caixa Preta, deflagrada pela Polícia Federal como parte de um inquérito que apura suspeitas de crimes eleitorais em Roraima.

Foram cumpridos ao todo dez mandados de busca e apreensão tanto em Roraima quanto no Rio de Janeiro. As autoridades também bloquearam R$ 10 milhões nas contas dos investigados.

Segundo relatos, os agentes da PF estiveram na sede da CBF no Rio de Janeiro entre as 6h24 e as 6h52, permaneceram cerca de 30 minutos no local e não apreenderam nenhum equipamento ou documento.

Xaud não é o foco principal

A CBF divulgou nota afirmando que a entidade e o presidente não são o centro das investigações, e que ainda não houve qualquer comunicação formal sobre o conteúdo da apuração. A nota enfatiza que Xaud permanece “tranquilo e à disposição das autoridades”.

Origem da investigação e conexões com política local

A investigação teve início após a prisão de Renildo Lima, empresário e marido da deputada federal Helena Lima (MDB‑RR), com R$ 500 mil, parte do dinheiro encontrada em sua cueca, às vésperas das eleições municipais de 2024. Xaud é suplente da deputada, ambos do mesmo partido e grupo político em Roraima, e ela é considerada o principal alvo da operação.

Panorama institucional

Samir Xaud assumiu a presidência da CBF em maio de 2025, após o afastamento de Ednaldo Rodrigues — que enfrentava acusações de falsificação de assinatura — e foi eleito sem concorrência, com apoio de 25 federações estaduais.

A entidade, além de confirmar que nenhum item foi subtraído durante a ação da PF, reiterou que a investigação não está relacionada às atividades administrativas ou esportivas da CBF.