Volante ex-Flamengo está de saída do Remo e deve acertar com o Volta Redonda

O volante Daniel Cabral não faz mais parte dos planos do Remo para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogador de 23 anos está em processo de desligamento do clube azulino e deve acertar nos próximos dias com o Volta Redonda, equipe que também disputa a segunda divisão.

A informação foi confirmada por O Liberal junto a uma fonte ligada ao estafe do atleta. Daniel Cabral chegou ao Leão no início da temporada, não conseguindo se firmar entre os titulares. Revelado pelo Flamengo, o meio-campista atuou em cinco partidas com a camisa azulina, a última delas no empate contra Atlético-GO, quando Daniel Paulista ainda era o treinador.

Cabral chegou badalado, mas não se firmou (Reprodução Instagram Remo)

Cabral ganhou sequência sendo relacionado sob o comando do ex-treinador Daniel Paulista, mas perdeu espaço com o atual técnico António Oliveira. Sem espaço no elenco, a saída em comum acordo vinha sendo encaminhada nos bastidores e agora está em fase final de negociação.

O contrato do volante com o Remo ia até dezembro de 2025. No entanto, as partes já tratam dos detalhes para a rescisão antecipada, o que deve permitir a transferência imediata para o Volta Redonda.

No clube carioca, Daniel espera ter mais oportunidades de jogo e reencontrar o ritmo que o destacou nas categorias de base do Flamengo, onde chegou a ser considerado uma das promessas do meio-campo rubro-negro.