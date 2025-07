No Remo, Marcelo Rangel é o goleiro com mais defesas entre as três principais divisões nacionais

Marcelo Rangel é um dos principais jogadores do Remo na atualidade. No setor defensivo, o goleiro azulino tem sido peça fundamental para os resultados conquistados pela equipe na Série B. Esse protagonismo se reflete nos números: o arqueiro do Leão Azul é o que mais realiza defesas por jogo nas três principais divisões do futebol brasileiro.

Segundo o site estatístico Sofascore, Marcelo Rangel tem média de 5,4 defesas por partida na Série B até o momento. Isso significa que o goleiro já contabiliza cerca de 102 intervenções pela equipe azulina, sendo o único com mais de 100 defesas na competição.

Na Segundona, Matheus Albino, do CRB, aparece logo atrás de Rangel, com média de 4,6 por jogo.

Na Série A, a marca pertence a Walter, do Mirassol, com 4,3 intervenções por partida. Já na Série C, o destaque é Felipe Scheibig, do Confiança-SE, com média de 3,3 - a menor entre os líderes de cada divisão.

Marcelo Rangel é ainda o jogador com a segunda melhor nota da Série B. Conforme o Sofascore, ele tem média de 7,62 por partida, atrás apenas de Pedro Morisco, goleiro do Coritiba-PR, que soma 7,75.

Os números evidenciam o quanto Rangel é acionado durante as partidas, o que também expõe fragilidades defensivas da equipe. Contra Goiás-GO e Chapecoense-SC, por exemplo, o goleiro foi decisivo para garantir o empate, inclusive defendendo um pênalti.

O técnico António Oliveira já reconheceu a importância e o bom desempenho de Rangel, mas destacou a necessidade de melhorar o sistema defensivo para que o goleiro não seja tão exigido.

Em 19 rodadas do campeonato, o Leão Azul sofreu 17 gols, sendo uma das quatro defesas menos vazadas da competição.