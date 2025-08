Ronaldo Henrique analisa segundo turno para o Paysandu: 'Mais difícil que o primeiro'

Na reta final de preparação para o duelo contra o Atlético Paranaense, no próximo domingo (3), pela 20ª rodada da Série B, o Paysandu mantém os pés no chão, mas não esconde o desejo de surpreender fora de casa mais uma vez, assim como fez contra o Coxa. A partida na Ligga Arena marca o início do segundo turno da competição, e o time paraense chega embalado por uma sequência de oito jogos sem derrota, desde a chegada do técnico Claudinei Oliveira.

Apesar da invencibilidade recente, o Papão ainda convive com os efeitos do início da temporada irregular, quando passou 11 rodadas sem vencer. Hoje, ocupa a 17ª colocação, com 20 pontos, um a menos que o Volta Redonda, pela primeira vez fora da zona de rebaixamento. A distância para a lanterna Botafogo-SP, no entanto, é de apenas dois pontos, o que mantém o alerta ligado no Estádio da Curuzu.

Durante entrevista coletiva concedida nesta quinta-feira (31), o volante Ronaldo Henrique falou sobre o momento da equipe e as expectativas para a sequência da Série B. Contratado na janela extra de transferências, o jogador chegou desacreditado após ficar fora dos planos do Avaí, mas vem se firmando como titular absoluto e ganhou a confiança do elenco, da comissão técnica e da torcida — a ponto de assumir a política de capitão em algumas partidas.

“Isso demonstra uma confiança que o grupo tem, fico feliz por estar tendo essa responsabilidade num tempo tão grande como esse, mas acho que o grupo tem vários líderes, cada um com sua responsabilidade”, comentou Ronaldo.

Sobre o próximo desafio, o volante avaliou as dificuldades de enfrentar o Athletico-PR fora de casa. “A gente também acompanha muitos jogos, estamos ligados, sabemos que vai ser um jogo muito complicado, difícil, onde dentro da casa deles, eles são muito fortes, por se tratar de um campo diferente, mais rápido”, analisou.

Segundo turno

Ronaldo também projeta um segundo turno ainda mais exigente na Série B, com confrontos mais equilibrados e vezes mais estruturados. "Acho que a cada jogo que a gente vai enfrentar, as coisas vão ficando mais complicadas. Todo o mundo que tem um pouco de experiência na Série B sabe que o segundo turno é um campeonato completamente diferente, onde as equipes já estão mais arrumadas, com suas contratações feitas, e a gente sabe que o segundo turno acaba sendo mais difícil do que o primeiro", afirmou.

Na última rodada, o Paysandu empatou em 1 a 1 com o Atlhletic-MG, em casa. Para Ronaldo, a partida foi um teste importante para medir a força do grupo. "Desses jogos que estou aqui, acho que foi o jogo mais difícil e complicado, por ser uma equipe com muita força, principalmente os jogadores do ataque. Acho que isso deu um bom duelo, isso prova que estamos preparados também", avaliou.

O elenco bicolor segue viagem nesta sexta-feira (1º) para Curitiba, onde finaliza a preparação antes de encarar o Furacão.