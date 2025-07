Paysandu terá que alcançar feito inédito em possível briga por acesso à Série A

Mesmo após engatar uma reação na Série B do Campeonato Brasileiro, o Paysandu terminou o primeiro turno na zona de rebaixamento. Com isso, o time bicolor terá uma missão difícil na segunda metade da competição para reverter o cenário e chegar ao tão sonhado acesso. O retrospecto, porém, não é animador.

Conforme levantamento feito pelo Núcleo de Esportes de O Liberal, na era dos pontos corridos, nenhuma equipe que encerrou o primeiro turno da Série B no Z-4 conseguiu o acesso ao fim da temporada.

O caso mais próximo ocorreu em 2016, com o Avaí-SC. Na ocasião, o Leão da Ilha fechou o turno na 15ª colocação e terminou como vice-campeão.

Apesar das chances remotas, o elenco demonstra confiança. Após o empate com o Athletic-MG na 19ª rodada, o meia Denner destacou que, sob o comando de Claudinei Oliveira, o time está mais confiante e tem “o segundo turno inteiro para manter essa evolução no campeonato e brigar por algo maior, como o G-4”.

Atualmente, o Bicola ocupa a 17ª posição, com 20 pontos, ao lado de Ferroviária-SP, Amazonas-AM e Botafogo-SP no Z-4. A situação é delicada: nas últimas cinco edições do campeonato, apenas seis times conseguiram escapar do rebaixamento após terminarem o turno entre os quatro últimos.

O início ruim da equipe pesou na campanha. Foram 11 rodadas sem vitória, com apenas quatro pontos conquistados nesse período. Desde a chegada do técnico Claudinei Oliveira, o Paysandu reagiu: voltou a vencer e está há oito partidas invicto. A expectativa é de que a boa fase continue, pelo menos para que o time encerre a competição longe da zona de rebaixamento.