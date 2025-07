Denner salva o Paysandu da derrota, valoriza ponto em casa e projeta duelo contra o Athletico-PR

Autor do gol que garantiu o empate do Paysandu com o Athletic por 1 a 1, na noite da última segunda-feira (29), o meio-campista Denner salvou o time bicolor da derrota em casa. A partida, disputada na Curuzu, marcou o retorno do time bicolor ao estádio, mas o resultado manteve o clube na zona de rebaixamento, em 17º lugar, com 20 pontos.

Denner empatou o jogo ainda no primeiro tempo, poucos minutos após o adversário abrir o placar. O meia valorizou o resultado, mesmo diante da frustração pela vitória não ter vindo diante da torcida.

“Foi muito importante. Consegui, logo em seguida, empatar o jogo. Estávamos bem na partida, mas, infelizmente, acabamos levando o gol. A gente sabia que seria difícil. A equipe está numa crescente, então esse ponto conquistado aqui pode fazer diferença lá na frente."

Denner, inclusive, já projeta a próxima rodada, a primeira do returno da Série B, onde o Papão enfrentará o Athletico-PR fora de casa, na Ligga Arena, em Curitiba.

“O Claudinei nos passou muita confiança e mostrou o potencial que temos. Agora temos o segundo turno inteiro para manter essa evolução no campeonato e brigar por algo maior, como o G4."

Ciente das dificuldades da competição, o meia acredita que uma sequência positiva pode colocar o Paysandu em outro patamar.

“A gente vê que a competição está cada vez mais disputada, com as equipes mais fortes. Dá pra perceber o quanto ela está equilibrada. Quem sabe a gente não possa sonhar com o G4, ainda mais se mantivermos essa boa sequência.", diz ele, ciente que o próximo jogo será mais difícil por conta do gramado da Ligga Arena ser sintético.

“O jogo fica mais rápido, a bola fica mais viva. Quem treina mais pode se sobressair. Não dá pra usar o gramado como desculpa. No aquecimento, já dá pra se ambientar. Vai ser um jogo difícil. Lá eles vão impor o ritmo deles, e ainda tem a questão do campo. Mas vamos buscar os pontos, mostrar nosso estilo de jogo e tentar trazer esse resultado."