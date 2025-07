Denner valoriza ponto somado contra o Athletic, mas faz ressalva: "Baixamos o nosso ritmo"

O Paysandu chegou ao oitavo jogo sem perder na Série B do Campeonato Brasileiro. Na noite desta segunda-feira, 28, a equipe bicolor ficou no empate em 1 a 1 com o Athletic no Estádio Banpará Curuzu no encerramento do primeiro turno da competição. Apesar de manter a sequência invicta, o Papão voltou à zona de rebaixamento.

Durante a partida, o Paysandu precisou correr atrás do placar. Aos 23 minutos da etapa inicial, Welinton Torrão abriu o placar para o Athletic. Porém, dois minutos depois, Denner empatou a partida em um lance que contou com a "ajuda" do lateral esquerdo Rodrigo Gelado, do Athletic.

Além disso, a equipe bicolor esteve em uma noite de pouca inspiração no Estádio Banpará Curuzu. Para Denner, a "baixa" intensidade do Paysandu no jogo foi reflexo de uma sequência pesada de jogos fora de casa. Nas duas últimas semanas, o Papão goleou o Coritiba no Paraná e empatou - com 10 em campo - com o Amazonas em Manaus.

"A gente vem de dois jogos fora de casa. Foram quatro pontos (conquistados). Foi bastante cansativo lá (fora de casa). Hoje, (o jogo) foi muito contato, muito parte fisica. Acabou que baixamos um pouco o nosso ritmo", disse o meio-campista após ao jogo.

No entanto, o ponto somado nesta segunda-feira, 28, diante o Athletic foi valorizado pelo camisa 20 do Paysandu. Para ele, o resultado do duelo contra o time mineiro vai "ajudar lá na frente" a equipe bicolor, que briga rodada após rodada para fugir da zona de rebaixamento.

"Agradecer por esse ponto (conquistado contra o Athletic). Lá na frente vai nos ajudar. Agradecer também aos torcedores pelo apoio de hoje. Não saímos com o resultado positivo como queríamos, mas esse ponto vai nos ajudar lá na frente", finalizou.

Com 20 pontos, o Paysandu fecha o primeiro turno da Série B dentro do Z4, ocupando a 17ª posição. Na próxima rodada, a equipe bicolor vai até o Paraná encarar o Athletico na Ligga Arena. A partida, que abre o returno da competição, será no domingo, 3 de agosto, às 18h30.