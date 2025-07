Técnico do Paysandu valoriza ponto, mas lamenta empate com o Athletic-MG: 'A gente projetava vencer'

O Paysandu não conseguiu a vitória que o manteria fora da zona de rebaixamento ao final do primeiro turno da Série B. Na noite da última segunda-feira (28), na Curuzu, o time bicolor empatou por 1 a 1 com o Athletic-MG e fechou a 19ª rodada no Z-4. Após a partida, o treinador Claudinei Oliveira elogiou a atuação da equipe, mas lamentou o fato de não ter conquistado a vitória.

"Não é o resultado que queríamos", afirmou o técnico. "A gente projetava vencer para sair da zona de rebaixamento e terminar o primeiro turno fora dela, mas temos que estar fora da zona ao final da última rodada do segundo turno. Lutamos, foi um jogo muito difícil, acho que foi um grande jogo, com muitas chances de gol para ambos os lados. O segundo tempo foi um pouco mais truncado. Para quem não torce nem para o Paysandu nem para o Athletic, viu um grande jogo de futebol," analisou Claudinei.

O treinador ainda destacou que a partida exigiu muito fisicamente dos jogadores. Ele afirmou que não houve um time que tenha se destacado; ambos jogaram de forma equilibrada, o que deixou o confronto muito equilibrado. Com isso, Claudinei celebrou o ponto conquistado, uma vez que, na competição, toda pontuação é extremamente importante.

"Foi uma trocação franca. Ninguém ficou controlando o jogo. Todo mundo buscou a vitória, e ela não veio para nenhum dos lados. Mesmo assim, é de se comemorar o empate. Repito, não é o resultado que a gente queria, mas, pela dificuldade do jogo e pelo fato de termos enfrentado a equipe que mais pontuou nas últimas rodadas, acho que esse foi o jogo mais difícil. Ninguém havia criado tanto contra nós, e conseguimos conquistar um ponto," apontou Oliveira.

Apesar de o resultado ter sido amargo para a torcida, o técnico destacou o aproveitamento da equipe nas últimas oito rodadas, desde que ele assumiu o comando do Bicola. Dos 24 pontos disputados, o time conquistou 16. Claudinei destacou que, se o grupo mantiver o desempenho, o clube deve brigar mais à frente na tabela.

"Em um recorte mais amplo, acho que a gente tem quase 67% de aproveitamento, e se fizermos algo próximo disso [no segundo turno], vamos brigar por coisas grandes. Não podemos desanimar, nem deixar espaço para desconfiança dentro do grupo ou na torcida. O torcedor pode confiar que a gente vai continuar correndo e competindo para tirar o Paysandu dessa situação," concluiu o técnico.