Em noite pouco inspirada, Paysandu não vence o Athletic e segue no Z4 da Série B

Em uma noite de segunda-feira, 28, sem muita inspiração, o Paysandu ficou no empate em 1 a 1 com o Athletic pela 19ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. No Estádio Banpará Curuzu, a equipe bicolor saiu atrás do placar com Welinton Torrão marcando para o time mineiro aos 23 minutos. Porém, dois minutos depois, Denner deixou o placar igual.

Com o empate, o Paysandu aumentou para oito a sequência de invencibilidade na competição, mas voltou ao Z4, ficando na 17ª posição com 20 pontos. Já o Athletic é o 12º colocado, agora com 23 pontos.

O Paysandu volta a campo no próximo domingo, 3 de agosto, para encarar o Athletico Paranaense. A partida será às 18h30 na Ligga Arena, em Curitiba, e vai marcar o início do segundo turno da Série B do Campeonato Brasileiro. Já o Athletic entra em campo na segunda-feira, 4, para receber o Atlético-GO, às 19h, em Minas Gerais.

Primeiro tempo

O fechamento do primeiro turno da Série B do Campeonato Brasileiro para o Paysandu foi com um duelo de "seis pontos". No Estádio Banpará Curuzu, o Papão recebeu o Athletic em um confronto para fugir da zona de rebaixamento.

Na "gangorra" da parte de baixo da tabela, o Paysandu iniciou a 19ª rodada no Z4 e a partida com o Athletic em busca do gol. Os primeiros 15 minutos de jogo foram agitados, com a equipe bicolor em cima procurando abrir o placar.

Mas quem mudou o marcador primeiro foi a equipe visitante. Em um contra ataque de manual, Welinton Torrão foi sozinho deixando a marcação do Paysandu para trás e tocou na saída de Gabriel Mesquita. Um a zero Athletic aos 23 minutos de jogo.

No entanto, a comemoração mineira durou dois minutos. Na base do abafa, Denner pegou a sobra dentro da grande área e largou o pé. A bola ainda desviou em Rodrigo Gelado antes de balançar a rede. Jogo empatado!

Denner marcou o gol de empate do Paysandu no primeiro tempo. (Igor Mota / O Liberal)

Na sequência, um "lá e cá" das duas equipes. Max tentou pelo Athletic e Gabriel Mesquita fez a defesa e depois Maurício Garcez respondeu e foi a vez de Adriel evitar a virada bicolor.

Nos minutos finais do primeiro tempo, a partida caminhou em passos lentos e os times foram ao vestiário com o 1 a 1 no placar.

Segundo tempo

Edilson no lugar de Bryan Borges foi a novidade do Paysandu para a etapa final de jogo no Estádio Banpará Curuzu. E foi com ele na lateral direita que a equipe bicolor investiu nas jogadas de ataque. O setor esquerdo da defesa mineira foi bastante explorado nos primeiros 20 minutos de jogo.

Porém, apesar do volume mais ativo com a entrada de Edilson em campo, o Paysandu não conseguiu transformar essa intensidade em chances de gols. Além disso, ainda viu o goleiro Gabriel Mesquita ir no canto buscar o chute de Ronaldo Tavares, aos 12 minutos, e evitar o segundo gol do Athletic.

Principal peça de criação do Paysandu nos últimos jogos, o atacante Maurício Garcez viveu uma noite de pouca inspiração. Embora tenha sido bastante acionados no segundo tempo, o camisa 10 não conseguiu transformar as tentativas de jogada em chances reais de gol. Como consequência, Diogo Oliveira pouco pôde fazer para ajudar a equipe bicolor dentro da área.

Maurício Garcez pouco fez durante os 90 minutos. (Igor Mota / O Liberal)

No final do jogo, o goleiro Gabriel Mesquita salvou o Paysandu de levar o segundo gol quando David Braga, aos 37 minutos, mandou rasteiro da entrada da área.

Depois, foi a vez de Maurício Garcez aparecer em um raro momento no jogo. De fora da área, o camisa 10 mandou do meio da rua e o goleiro Adriel foi no canto colocar a bola pela linha de fundo. Fim de papo. Paysandu, de volta ao Z4, um, Athletic também um.

Ficha técnica

Paysandu 1 x 1 Athletic

Data: 28/07/2025

Hora: 21h30

Local: Estádio Banpará Curuzu

Árbitro: Lucas Paulo Torezin (CBF/PR)

Assistentes: Fernanda Kruger (FIFA/MT) e Andrey Luiz de Freitas (CBF/PR)

VAR: Heber Roberto Lopes (CBF/SC)

Cartão amarelo: Bryan Borges, Ronaldo Henrique, Vinni Faria e Marlon (PSC) | Welinton Torrão e Isidoro (Athletic)

Gol: Denner (25' 1T) | Welinton Torrão (23' 1T)

Paysandu: Gabriel Mesquita; Bryan Borges (Edilson), Thalisson, Maurício Antônio e Reverson; Ronaldo Henrique (André Lima), Anderson Leite (Ramon Martínez) e Denner (Marcelinho); Maurício Garcez, Diogo Oliveira e Marlon (Vinni Faria).

Técnico: Claudinei Oliveira

Athletic: Adriel; Douglas Silva, Marcelo Ajul, Sidimar e Gelado; Isidoro (Neto Costa), David Braga (Martinez) e Sandry; Welinton Torrão (Ezequiel), Max (Alason Carioca) e Ronaldo.

Técnico: Rui Duarte

Público pagante: Não divulgado

Público total: Não divulgado

Renda: Não divulgado