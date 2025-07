Transferban: "Estamos correndo atrás de alternativas", garante Roger Aguilera

O Paysandu corre contra o tempo para retirar a punição da Fifa que impede o clube de fazer contratações nesta janela de meio de temporada. Há quase um mês, o Papão foi denunciado pelo Torreense, de Portugal, pelo não pagamento do acordo firmado na compra do lateral esquerdo Keffel, em 2024.

Nesta segunda-feira, 28, o presidente do Paysandu, Roger Aguilera, disse em entrevista à Rádio Liberal+ antes do duelo com o Athletic, pela 19ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, que a lesão de Matheus Vargas, que rompeu o ligamento do joelho, mudou os planos do clube.

"Tivemos um problema em relação ao Matheus Vargas, que teve uma lesão. Tínhamos uma venda concretizada que foi anulada no outro dia por conta disso. Íamos usar o recurso (da venda) para pagar esse transferban. Agora estamos correndo atrás de alternativas. Coisas que acontecem. Vamos focar em pagar urgente (a dívida com o Torreense) para estar livre (do transferban)", explicou.

Keffel é o pivô da punição imposta ao Paysandu pela Fifa. (Márcio Melo/Paysandu)

No entanto, apesar da indefinição do transferban, Roger garantiu que o Paysandu segue atento ao mercado em busca de novos jogadores. O presidente bicolor ressaltou ainda que o clube deve ter nos próximos dias os retornos dos atletas que estão no departamento médico, como os atacantes Edinho e Rossi e o volante Dudu Vieira.

"Estamos olhando alguns atletas (no mercado). Temos o Edinho voltando agora, o Rossi também. Nosso foco é pagar o transferban para quando tiver um atleta de oportunidade de mercado, a gente ir atrás".

Entenda o caso

Em julho de 2024, o Paysandu acertou a contratação do lateral esquerdo Keffel, que na época defendia o Torreense, de Portugal. Na negociação, a equipe bicolor garantiu a compra de 50% dos direitos econômicos do defensor por cerca de 50 mil euros - algo em torno de R$ 304 mil.

Porém, no contrato firmado entre as partes, o valor da transação teria um acréscimo para 130 mil euros - cerca de R$ 730 mil - em caso de permanência do Paysandu na Série B do Campeonato Brasileiro, o que aconteceu ao final do ano.

A nova quantia de cerca de R$ 425 mil teria que ser depositada até 30 dias após ao último jogo da Série B 2024, disputado no dia 11 de novembro. E, de acordo com o clube português, isso não teria acontecido. Por conta do atraso, a diretoria do Torreense entrou com pedido de transferban ao Paysandu na Fifa.

No Paysandu, Keffel disputou apenas uma partida. Pela 20ª rodada da Série B, ele entrou em campo no segundo tempo da derrota por três a zero para o Santos no Estádio do Mangueirão. Hoje, o defensor está emprestado ao Portimonense, também de Portugal, onde disputou 12 jogos na última temporada.

Hoje, Keffel está reintegrado ao elenco bicolor após o fim do contrato de empréstimo com o Portimonense.