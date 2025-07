Quando e contra quem é o próximo jogo do Paysandu na Série B? Veja os detalhes aqui!

Após a partida contra o Athletic-MG, na Curuzu, pela 19ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, a equipe bicolor terá uma semana "cheia" para descansar e treinar visando o returno da Segundona.

Isso porque o Papão voltará a entrar em campo apenas no domingo, 18h30, contra o Athletico-PR, na Arena da Baixada, em Curitiba.

Na estreia da Série B, no dia 4 de abril, o Furacão surpreendeu o Paysandu e venceu por 2 a 1 no Mangueirão, em Belém. Na última vez que o Bicola jogou em Curitiba, no entanto, goleou o Coritiba-PR por 5 a 2, no dia 19 de julho.

VEJA MAIS

Próximo jogo do Paysandu na Série B

📅 3 de agosto (domingo)

⚽ Athletico-PR x Paysandu

🕤 18h30 (de Brasília)

📍 Arena da Baixada – Curitiba (PR)

A partida pode ser acompanhada em tempo real pelo portal O Liberal e ao vivo na Rádio Liberal+, através do rádio ou pelo canal do Youtube.