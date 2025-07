No retorno a Belém, pouco mais de 13 mil torcedores assistiram ao empate entre Paysandu e Athletic

Após duas rodadas jogando longe de casa, o Paysandu reencontrou a torcida na noite desta segunda-feira, pela 19ª rodada da Série B. A expectativa por uma vitória bicolor, no entanto, foi frustrada com mais um empate — desta vez, diante do Athletic. De acordo com o borderô da partida, pouco mais de 13 mil pessoas compareceram à Curuzu para prestigiar o duelo.

Segundo o documento oficial, foram vendidos exatos 11.130 ingressos. A esse número somam-se 2.022 gratuidades, totalizando 13.152 torcedores presentes. Esse foi o público total da partida. A arrecadação bruta com a venda de ingressos foi de R$ 440.450,00.

Documento da partida com despesas e arrecadação total. (divulgação)

Desse montante, foram deduzidas as despesas do evento — como seguro, arbitragem, policiamento, taxa da federação, INSS, despesas operacionais, entre outras — que somaram R$ 145.434,70. Com isso, o clube fechou a noite com um lucro líquido de R$ 295.015,30.

O valor arrecadado e o público presente ficaram abaixo do esperado, considerando a importância do confronto e os bons resultados recentes fora de casa, que incluíram um empate com o Amazonas e uma goleada sobre o então líder Coritiba. Entretanto, o empate em casa não favoreceu o time, que voltou à zona de rebaixamento da Série B. Com 20 pontos, o Paysandu ocupa agora a 17ª posição.

Na próxima rodada, já pelo segundo turno da competição, o Paysandu vai até Curitiba enfrentar o Athletico-PR, em jogo marcado para o próximo domingo (3), às 18h30, na Ligga Arena, capital paranaense.