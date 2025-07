Com 'chuva' de erros, Remo empata com o Goiás e termina primeiro turno fora do G-4

O Clube do Remo não conseguiu segurar a vitória e empatou com o Goiás, em 1 a 1, em partida pela 19ª rodada, da Série B do Campeonato Brasileiro, na noite desta terça-feira (29). Com grandes atuações de Marcelo Rangel, Pedro Rocha e Pavani, o Leão tinha tudo para ter vencido a partida, mas perdeu grandes chances e tomou o gol de empate no final do jogo, voltando com apenas um ponto para casa.

Com o resultado, o Leão encerrou o primeiro turno da Série C com 30 pontos, na 5ª posição na tabela, fora do G-4. O time já volta a campo na próxima sexta-feira (1), às 19h, quando inicia o segundo turno enfrentando a equipe da Ferroviária-SP, que está na zona de rebaixamento, no Estádio do Mangueirão.

Primeiro tempo

A partida começou intensa e tensa, com o Goiás pressionando desde o primeiro minuto e cometendo falta sobre o atacante azulino Pedro Rocha, sinalizando que o duelo não seria fácil para o Remo. Pressionando e não deixando o Remo pegar na bola, o Goiás permaneceu na área do rival, mas não conseguiu finalizar nenhuma das tentativas de gol.

E, como quem não faz, leva, mesmo sob pressão do Verdão da Serra, o Leão aproveitou um contra-ataque fulminante para marcar o primeiro gol da partida: Pedro Rocha, artilheiro do time e da competição, arrancou com velocidade e finalizou com precisão, abrindo o placar na casa do adversário.

Se atentando após o gol do adversário, o Goiás voltou a dominar o jogo e tentou igualar o placar, mas, quando conseguiu passar da zaga azulina, o Verdão foi parado pelo paredão azulino, Marcelo Rangel, como quando Caio Vinícius tentou atravessar a bola, mas se atrapalhou e Juninho puxou o contra-ataque. Anselmo tabelou com Jajá e a bola saiu na cara de Rangel, que defendeu com os pés, salvando o Leão.

Com postura melhor na defesa, o Remo não sofreu grandes riscos com o ataque goianiense, que se viu obrigado a sair para o jogo. Em outro contra-ataque puxado pelo Leão, Marrony quase ampliou para o Leão, mas foi parado pela zaga do Goiás e, perdeu a oportunidade de marcar o segundo gol da noite.

No final da primeira etapa, Anselmo Ramon finalizou dentro da grande área do Remo e a bola explodiu em Caio Vinícius. No lance, o VAR acusou um toque de mão e o árbitro Felipe Lima marcou o pênalti para o Goiás, mas nem assim os donos da casa conseguiram igualar o placar no primeiro tempo. Tadeu bateu, mas o paredão Marcelo Rangel defendeu com os pés e o primeiro tempo finalizou em 1 a 0 para o Leão.

Segundo tempo

A segunda etapa do confronto começou eletrizante, com as duas equipes deixando claro que buscavam mais gols: o Remo querendo ampliar a vantagem e o Goiás tentando igualar o placar em casa. Embalado pela confiança do primeiro tempo, o Leão se mostrou mais dominante em campo, mas os erros cometidos impediram a equipe de aumentar a vantagem.

E os principais erros partiram justamente do artilheiro e autor do primeiro gol do Remo, Pedro Rocha. Em lances de pura individualidade, o atacante até chegou cara a cara com o gol, mas por não acionar os companheiros, desperdiçou chances claras. Na mais emblemática delas, ao driblar a zaga e o goleiro do Goiás, Pedro se enrolou e insistiu na finalização sozinho. Titi salvou em cima da linha, enquanto Davó reclamou por não ter recebido o passe.

Mesmo com o Remo melhor em campo na primeira metade do segundo tempo, o Goiás não desistiu e continuou tentando o empate, no entanto, o paredão Marcelo Rangel continuou sendo o grande salvador do Leão, parando as tentativas do Verdão da Serra. E, em vantagem, o Remo teve chances importantes para ampliar, mas perdeu as oportunidades, não conseguiu marcar e passou a sentir a pressão do Goiás, recuando mais e focando na defesa.

Apostando tudo no ataque, o Goiás partiu para cima do Leão nos últimos minutos e, como quem não faz leva, após diversos gols perdidos do Remo, Anselmo Ramon igualou tudo no Estádio da Serrinha. Segurando a pressão do confiante Goiás, tudo o que o Remo conseguiu foi manter o empate, e o jogo terminou em 1 a 1.

Ficha técnica

Campeonato Brasileiro - Série B (19ª rodada)

Goiás x Clube do Remo

Data: terça-feira (29)

Hora: 21h35

Local: Estádio Hailé Pinheiro (Serrinha), em Goiânia (GO)

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Assistentes: Eduardo Goncalves da Cruz (MS) Celso Luiz da Silva (MG)

VAR: Rafael Traci (SC)

Gols: Pedro Rocha (15’ 1T), Anselmo Ramon (43 2T)

Cartão amarelo: Marrony (Remo), Marcelo Rangel (Remo)

Goiás: Tadeu, Willean Lepo, Esli Garcia (Luiz Felipe), Titi, Moraes Jr., Benitez (Gonzalo Freitas), Juninho, Barceló (Wellington Rato), Arthur Caike (Jajá), Anselmo Ramon, Welliton (Pedrinho).

Técnico: Vagner Mancini.

Clube do Remo: Marcelo Rangel, Nathan S., Kayky A., Camutanga, Alan R., Caio V., Nathan C. (Pavani), Pedro Castro (Cantillo), Reynaldo (Pedro Rocha), Janderson (Marrony), Dodô (Matheus Davó).

Técnico: António Oliveira.