Rangel valoriza empate com Goiás e faz as contas para acesso: 'Mais 30 pontos'

Um dia após o empate maluco com o Goiás, em Goiânia, o elenco do Remo já está de volta a Belém e vira a chave para enfrentar o Criciúma, na próxima sexta-feira (1), no Mangueirão. Sem tempo para treinos em campo, o foco agora é recuperar fisicamente os jogadores e manter a concentração. Após o 1 a 1 com o líder, o goleiro Marcelo Rangel, que defendeu até pênalti no jogo, voltou otimista e fazendo as contas para o acesso à elite do futebol brasileiro.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

"A gente já conseguiu chegar, creio eu, a metade da pontuação necessária para o acesso. Fizemos 30 pontos e creio que mais 30 no segundo turno você tem esse acesso à Série A", afirmou o camisa 88, durante a reapresentação do grupo. “O objetivo nosso, foco, a força, vai ser voltado a isso, buscar vitórias e mais vitórias para conseguir o grande sonho, o grande objetivo do ano”, disse.

VEJA MAIS

Agridoce

O Leão voltou para casa com um ponto na bagagem, mas com a sensação de que poderia ter vencido o líder da competição fora de casa. A partida contra o Goiás foi marcada por um roteiro imprevisível. Dominado no primeiro tempo, o Remo abriu o placar em um contra-ataque com Pedro Rocha, que encobriu o goleiro Tadeu com uma cavadinha. Ainda antes do intervalo, o próprio Tadeu desperdiçou um pênalti defendido por Marcelo Rangel, que evitou o empate.

No segundo tempo, o Leão teve pelo menos três chances claras de ampliar, mas não aproveitou. Aos 45 minutos, Anselmo Ramon marcou o gol do empate. “Por tudo o que aconteceu no jogo, que a gente poderia voltar com os 3 pontos... mas sabíamos da dificuldade de jogar contra o líder fora de casa, então pontuar é o mais importante”, avaliou Rangel.

VEJA MAIS

Criciúma

Agora, o foco da equipe é descansar. Com menos de 48 horas entre uma partida e outra, o Remo terá que se preparar para encarar o Criciúma praticamente só com recuperação física e vídeos. "O período entre um jogo e outro é muito curto, e isso exige de nós uma recuperação grande. Quando dá 48h após um jogo, já tem outro em cima", explicou o goleiro.

"O foco é descansar agora, não tem muito o que fazer. O professor vai falar em questões que serão corrigidas, mas em vídeos, creio eu, porque a prioridade agora é o descanso. A gente precisa estar bem sexta-feira, chegar contra o adversário, com o nosso torcedor, e conseguir a vitória", completou.

Apesar do calendário apertado, Marcelo Rangel segue confiante. Para ele, a competitividade da Série B mantém o acesso ao alcance do Remo. "Às vezes, um detalhe no jogo te faz vencer uma partida, empatar ou até mesmo perder. Isso mostra o equilíbrio do campeonato. Não está destoando. Tanto a parte de cima da tabela quanto a de baixo estão bem próximos na classificação", avaliou. "É possível, porque a gente já viu cada jogo. Enfrentamos todos os adversários e vimos que é possível", disse.