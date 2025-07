Próximo adversário do Remo está no Z4 e vem a Belém com pelo menos três desfalques

O Remo recebe a Ferroviária-SP nesta sexta-feira (1º), no Mangueirão, pela 20ª rodada da Série B, diante de um adversário pressionado e bastante desfalcado. A equipe paulista, que ocupa atualmente a 18ª colocação na tabela, com 20 pontos, está na zona de rebaixamento e vive um jejum incômodo de vitórias: já são seis rodadas sem triunfo.

Para o confronto em Belém, a Ferroviária terá três baixas confirmadas, todas por suspensão. Entre os desfalques está o meia Albano, ex-jogador azulino, que foi expulso na última rodada e não reencontrará seu antigo clube. Além dele, o também meia Thiago Lopes e o atacante Carlão, artilheiro da equipe na competição, receberam o terceiro cartão amarelo e cumprem suspensão automática.

As ausências representam perdas significativas para o time paulista, especialmente a de Carlão, principal referência ofensiva da equipe. Sem seu goleador, a Ferroviária terá que buscar alternativas em um momento crítico, em que o risco de rebaixamento pressiona diretamente o elenco.

Do lado azulino, a partida representa mais uma chance de entrar no G4. O Remo é o quinto colocado, com 30 pontos, mesma pontuação da Chapecoense, que fecha o grupo de acesso. Jogando em casa e diante de um adversário direto na parte de baixo da tabela, o Leão tem outra oportunidade de garantir uma vaga entre os quatro melhores, sobretudo após o amargo empate contra o Goiás, marcado pelos inúmeros gols desperdiçados que poderiam ter garantido a vitória.