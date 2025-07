Lucas Paquetá é absolvido de acusação de apostas, mas ainda pode ser punido por omissão

O meia Lucas Paquetá, do West Ham e da Seleção Brasileira, foi absolvido das acusações de manipulação de apostas feitas pela Federação Inglesa de Futebol (FA). A decisão foi proferida nesta quinta-feira (31) pela Comissão Reguladora, que concluiu que não há provas suficientes de que o jogador tenha cometido qualquer infração relacionada à tentativa de influenciar o resultado de partidas da Premier League.

Em nota, a FA informou que a acusação principal — de que Paquetá teria forçado cartões amarelos para beneficiar apostadores — não foi comprovada. Com isso, o jogador de 28 anos está liberado para atuar normalmente.

“Lucas Paquetá negou as acusações contra ele, e a Comissão Reguladora considerou que elas não foram comprovadas após uma audiência”, afirmou a entidade.

Punição por omissão ainda será anunciada

Apesar da absolvição no caso principal, a Comissão entendeu que o jogador descumpriu obrigações durante a investigação, ao deixar de responder perguntas e fornecer documentos solicitados. Por isso, Paquetá poderá ser punido por má conduta, com a sanção a ser anunciada nos próximos dias.

Essas acusações estão relacionadas à regra F3 do código disciplinar da FA, que exige total cooperação dos investigados durante processos formais. A pena pode variar de multa até suspensão.

Investigação durou mais de um ano

A denúncia formal contra Lucas Paquetá foi feita em maio de 2024, após uma longa investigação iniciada em 2023. A audiência que definiu a absolvição foi realizada entre março e junho deste ano.

O jogador foi acusado de violar quatro vezes a Regra E5.1, que trata de tentativa de influenciar, para fins impróprios, o andamento ou resultado de uma partida. Os jogos sob investigação foram contra Leicester (nov/2022), Aston Villa (mar/2023), Leeds United (mai/2023) e Bournemouth (ago/2023) — em todos, o atleta recebeu cartão amarelo.

A FA alegava que Paquetá teria buscado intencionalmente ser advertido, o que teria movimentado mercados de apostas específicos. No entanto, nenhuma evidência conclusiva foi apresentada à Comissão.

Paquetá comemora decisão: “Mantenho minha inocência”

Após a divulgação da decisão, Paquetá se manifestou nas redes sociais, agradecendo à família, ao clube, à equipe jurídica e a Deus. Disse que sempre se declarou inocente e que está ansioso para voltar a jogar futebol com alegria.

“Desde o primeiro dia desta investigação, mantive minha inocência contra essas acusações gravíssimas. [...] Não consigo expressar o quanto sou grato a Deus e o quanto estou ansioso para voltar a jogar com um sorriso no rosto”, escreveu.

West Ham avalia futuro do jogador

Com o fim da principal acusação, o West Ham agora decidirá se manterá Paquetá como pilar da equipe para a temporada ou se tentará negociá-lo para fazer caixa no mercado de transferências.

Durante o processo, o clube inglês expressou preocupação com a demora da investigação, já que uma punição severa obrigaria a busca por um substituto imediato. Com a absolvição, o cenário muda — mas a possibilidade de uma penalidade por omissão ainda mantém o futuro do meia em aberto.