Série B: Na primeira partida do 2º turno, Remo recebe a Ferroviária no Mangueirão

O Clube do Remo inicia nesta sexta-feira a jornada pelo returno da Série B, recebendo em casa a equipe da Ferroviária. O duelo, marcado para às 19h, no Mangueirão, representa uma nova oportunidade para a equipe azulina alcançar o objetivo de entrar no G4 da competição. Atualmente, o Remo é o quinto colocado, com 30 pontos.

A partida em casa também oferece a chance de apagar a péssima atuação diante do líder Goiás, na 19ª rodada. Na ocasião, o Remo teve inúmeras oportunidades de gol, mas o preciosismo excessivo dos atacantes — especialmente Pedro Rocha — desperdiçou a chance de consolidar a equipe entre os quatro primeiros.

Do outro lado, a Ferroviária também vem de empate, este por 0 a 0 contra o Operário, resultado que interrompeu uma sequência de quatro derrotas consecutivas. No entanto, o time paulista segue sem vencer há várias rodadas e soma apenas 20 pontos, ocupando a 18ª colocação.

Para o desafio, o técnico António Oliveira tem pelo menos um motivo para comemorar: o zagueiro Klaus voltou aos treinos após se recuperar de uma fratura no nariz sofrida na partida contra a Chapecoense, três rodadas atrás. O defensor participa das atividades com uma proteção no rosto. Em contrapartida, o meia Régis está fora da partida por ter sido expulso no banco de reservas.

Enquanto o Remo tem apenas um retorno, a Ferroviária conta com três reforços importantes: Netinho, Lucas Rodrigues e Tárik. O trio cumpriu suspensão por acúmulo de cartões amarelos e está liberado para voltar aos gramados, o que representa um alívio para o técnico Vinicius Bergantin. Por outro lado, as ausências de Albano, Thiago Lopes e Gustavo Medina equilibram as contas na equipe titular.

Ficha Técnica

Local: Mangueirão

Data: 01/08/2025

Horário: 19h

Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)

Auxiliares: Leone Carvalho Rocha (GO) e Hugo Savio Xavier Correa (GO)

VAR: Leonardo Rotondo Pinto (MG)

Remo: Marcelo Rangel; Nathan Santos, Camutanga, Klaus (Kayky Almeida) e Alan Rodrigues; Caio Vinicius, Cantillo e Giovanni Pagani; Marrony, Pedro Rocha e Matheus Davó.

Técnico: António Oliveira.

Ferroviária: Dênis Júnior; Lucas Rodrigues, Ronaldo Alves, João Ramos (Maycon) e Edson Lucas; Tárik, Ricardinho (Eric Melo), Juninho, Fabrício Daniel e Netinho; Carlão.

Técnico: Vinicius Bergantim