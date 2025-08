Remo é o segundo clube da Série B que mais valorizou no mercado no primeiro turno

O Remo foi o segundo clube da Série B do Campeonato Brasileiro que mais se valorizou durante a temporada, segundo levantamento do site Transfermarkt. De acordo com os dados da plataforma, o valor de mercado do time azulino aumentou quase 50% desde o início do Brasileirão. O Paysandu também registrou crescimento, mas de apenas 2,4%.

Segundo o site, no dia 15 de abril de 2025, véspera da estreia azulina na Série B, o Remo tinha um plantel avaliado em 10.380 milhões de euros, pouco mais de R$ 66 milhões na cotação atual. Até 1º de agosto, o valor subiu para 15,5 milhões de euros, aproximadamente R$ 100 milhões, o que representa valorização de 49,9%.

A Ferroviária foi a equipe que mais cresceu, com 85.6%. O time saiu de 2.6 milhões de euros para 4.830 milhões (R$ 30 milhões nos valores atual).

O Paysandu também teve uma valorização, mas foi bem pequena em comparação com as outras equipes. O clube começou o campeonato com um elenco avaliado em 9,33 milhões de euros, aproximadamente R$ 60 milhões, e agora ultrapassa R$ 61 milhões.

Os números representam o valor de mercado dos jogadores presentes nos elencos das equipes. Isso significa que os atletas azulinos evoluíram, fazendo com que o valor de mercado aumentasse até esta primeira metade da temporada.

Conforme a plataforma, o elenco do clube azulino tem 35 atletas ativos, entre eles alguns destaques como o atacante Pedro Rocha, artilheiro da Série B, e o goleiro Marcelo Rangel. O Papão, que começou com 30 jogadores, tem hoje 36.

Atualmente, o Remo ocupa a quinta posição na tabela, com 30 pontos, e briga pelo G-4. Já o Papão está na zona de rebaixamento, na 17ª posição, com 20 pontos.