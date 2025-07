Remo e Flamengo são as equipes que menos perdem no Brasil em 2025

O Remo vem chamar atenção em 2025 pelos resultados dentro de campo. O clube paraense está entre os mais consistentes do futebol brasileiro neste ano: com apenas seis derrotas em 34 partidas disputadas, o Leão figura ao lado do Flamengo como uma das equipes que menos perdeu no país até agora.

A marca ganha ainda mais peso quando se observa o contexto. O time azulino disputou quatro competições nesta temporada e, mesmo assim, manteve um padrão competitivo. Na Série B, principal desafio do clube no ano, o Remo terminou o primeiro turno com apenas três derrotas — melhor desempenho entre os 20 clubes, ao lado do Novorizontino.

Os números explicam a regularidade: em 19 rodadas da Série B, o Remo conquistou sete vitórias, empatou nove vezes e marcou 22 gols. O aproveitamento é de 52%, o suficiente para manter o clube na briga pelo acesso à elite do futebol nacional.

Em comparação com a temporada passada, a evolução é nítida. No mesmo período de 2024, o clube havia amargado 12 derrotas — o dobro do que se registra agora. A solidez defensiva e o equilíbrio nas atuações colocam o Remo não apenas em destaque na Série B, mas também em posição de destaque no cenário nacional. Entre os clubes da elite, apenas Palmeiras e Internacional, com sete derrotas, aparecem logo atrás na lista.

Com 52 gols marcados na temporada e uma sequência invicta de nove jogos na Série B, o Remo vive um momento de estabilidade e vê o segundo turno como uma chance concreta de buscar o retorno à Série A.