Alan Rodriguez elogia Sávio e celebra chance como titular do Remo: 'Quero me consolidar'

Na véspera da partida contra a Ferroviária-SP, que marca a abertura do segundo turno da Série B, o lateral-esquerdo Alan Rodríguez destacou a necessidade do Remo corrigir erros de atenção nos minutos finais das partidas para seguir forte na disputa pelo acesso. O Leão enfrentou o horário paulista às 19h desta sexta-feira (1), no Mangueirão, após encerrar o primeiro turno com empate diante do líder Goiás.

"A atenção é o que nos custa. Como as partidas são muito intensas, temos que estar focados os 90 minutos. Acho que em algumas partidas pecamos por falta de atenção nos últimos minutos, que nos custaram pontos importantes", disse o paraguaio, em entrevista coletiva concedida nesta quinta-feira (31), no Baenão.

Rodríguez foi titular na última rodada e deverá ser mantido na equipe para o jogo de amanhã, mesmo com Sávio plenamente à disposição. Depois de um início de temporada em que precisou de tempo para se adaptar à nova rotina e ao clima amazônico, ele recuperou espaço no time titular após boas atuações contra Avaí e Goiás.

“Levei um pouquinho de tempo para me adaptar, mas junto com os companheiros e o clube em geral, já estou completamente adaptado e fazendo como se tem que render”, afirmou.

Disputa

A disputa pela lateral-esquerda tem sido intensa com o jovem Sávio, que ocupou a posição em boa parte do primeiro turno. Alan destacou a qualidade dos colegas, mas afirmou que vem trabalhando duro para conquistar a titularidade.

"Estava trabalhando duro pra ter uma oportunidade, tive a oportunidade e pude aproveitar da melhor maneira. Agora quero me consolidar, mas tenho um companheiro que é o Sávio, que é muito bom também. Qualquer um dos dois que trabalhe em campo será o melhor", completou.

O Remo entra em campo nesta sexta tentando manter o bom desempenho do primeiro turno, quando superou as expectativas iniciais e fechou a metade inicial da competição na 5ª colocação, com 30 pontos, perto do G-4. A sequência de jogos apertados tem exigido do grupo força física e mental, algo que, segundo Alan, o elenco está preparado para enfrentar.

“É difícil, muito pouco tempo de recuperação, mas estamos preparados para isso, somos profissionais, treinamos para isso e acreditamos que uma equipe está preparada para suportar essas situações”, contornou.

Apesar do cansaço acumulado, o discurso entre os jogadores é de foco total na campanha de acesso. “Acredito que nos corrigimos e aprendemos com os erros que tivemos, vamos conseguir o acesso que queremos”, concluiu o lateral.

A bola rola às 19h desta sexta, no Mangueirão.