Remo pode repetir feito do CSA e conquistar acessos seguidos até a Série A

O Clube do Remo pode escrever mais um capítulo histórico em sua trajetória no futebol brasileiro. Caso confirme o acesso à Série A no fim da temporada, o Leão Azul repetirá o feito do CSA-AL, último clube que conseguiu subir da Série C até a Primeira Divisão em sequência.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

O Centro Sportivo Alagoano iniciou sua caminhada em 2016, quando foi vice-campeão da Série D. No ano seguinte, conquistou a Série C e, em 2018, assegurou o vice-campeonato da Série B com 62 pontos, garantindo vaga na Série A após três temporadas de ascensão.

Na mesma época, o Fortaleza também viveu um percurso semelhante. Em 2017, foi vice-campeão da Série C, perdendo justamente para o CSA, e em 2018 conquistou o título da Série B, garantindo o retorno à elite do futebol nacional.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Série B: Na primeira partida do 2º turno, Remo recebe a Ferroviária no Manguierão]]

Outras campanhas notáveis

Outros clubes também já alcançaram acessos consecutivos. O América-RN subiu da Série C em 2005 e conquistou o acesso à Série A em 2006. O Vitória-BA repetiu o feito em 2006 e 2007, garantindo vaga na Primeira Divisão. Atlético-GO e Guarani-SP conquistaram juntos o acesso da Série C em 2008 e, na temporada seguinte, asseguraram presença na elite. Já o América-MG conquistou a Série C em 2009 e, no ano seguinte, garantiu o acesso à Série A.

Atualmente o Remo ocupa a quinta posição na tabela da Série B, com 30 pontos, mesma pontuação que o quarto colocado, Chapecoense. Uma vitória na próxima rodada pode por o time azulino novamente no G-4 da Segundona e manter vivo a luta para conquistar o acesso.

O Remo enfrenta a Ferroviária nesta sexta-feira (1°) no Mangueirão. A partida será transmitida lance a lance no portal oliberal.com e narrada no YouTube no Liberal+.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esportes)