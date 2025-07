Zagueiro paraense suspenso por envolvimento em apostas assina com adversário do Remo na Série B

Após 720 dias longe dos gramados, o zagueiro paraense Vitor Mendes está de volta ao futebol profissional. Natural de Belém, o defensor foi anunciado nesta terça-feira (30) como novo reforço da Ferroviária-SP, adversária direta do Clube do Remo na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro.

Aos 26 anos, Vitor tenta escrever um novo capítulo na carreira, marcada recentemente por um afastamento de quase dois anos por envolvimento em esquemas de apostas esportivas. Punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), ele ficou suspenso desde maio de 2023, após passagem pelo Fluminense. Agora, com contrato válido até o fim da Série B, o zagueiro busca recomeçar.

“Estou muito feliz com a oportunidade de vestir a camisa da Ferroviária. Foram dois anos afastado dos gramados, mas sempre me dedicando e acreditando nesse retorno. É um sentimento novo, como se tudo estivesse começando novamente. Estou pronto para ajudar a Locomotiva em seus objetivos”, declarou o jogador.

Apesar de ser belenense, Vitor Mendes nunca atuou por clubes do Pará. Porém, a história quase foi diferente. Durante um período, o zagueiro chegou a treinar no Baenão, virou opção de contratação para o Clube do Remo, mas o negócio não avançou e acabou sendo descartado. Agora, o atleta retorna ao cenário nacional justamente defendendo uma equipe que luta contra os azulinos na mesma competição.

Formado na base da Inter de Limeira-SP, o defensor ainda tem passagem pelo Atlético-MG, clube que o revelou para o futebol profissional, e também vestiu camisas de clubes como Juventude, Figueirense e o próprio Fluminense, onde atuou pela última vez antes da punição. Seu retorno oficial aos campos deve ocorrer nas próximas rodadas da Série B, dependendo da regularização no BID e da condição física.