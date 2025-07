Influenciadora registra vitória do Remo na Série B e brinca: 'virei paraense'

A influenciadora digital Gabi Martins esteve novamente em Belém para acompanhar de perto um dos grandes clássicos do futebol brasileiro. Apaixonada pelo esporte e com milhões de seguidores nas redes sociais, ela visitou a capital paraense pela terceira vez nesta Série B e viu o Remo vencer o Avaí por 2 a 1 no Mangueirão — resultado que aproximou o time do G4.

Mais do que assistir ao jogo, Gabi teve uma imersão completa na cultura local. Ela desembarcou em Belém sozinha, com uma câmera na mão, e registrou desde os bastidores da partida até momentos com a torcida azulina. Antes do confronto, aproveitou para visitar o tradicional mercado Ver-o-Peso, experimentar o açaí com peixe e se deliciar com sorvetes típicos da região, como os de bacuri e taperebá.

“Já fui três vezes pra Belém nessa Série B, mais especificamente nesse último mês, e estou invicta para os times da casa”, brinca a influenciadora. “Um jogo foi o do Paysandu contra o Botafogo/SP, em que o Papão conseguiu a primeira vitória e desde então segue sem derrota. E os outros dois jogos foram do Remo, no Mangueirão, um empate e a primeira vitória do Antônio Oliveira em casa à frente do time.”

Gabi Martins ganhou destaque ao ser uma das poucas brasileiras selecionadas para acompanhar todos os 64 jogos da Copa do Mundo de 2022 no Catar, como parte do projeto internacional Every Beautiful Game. Ao percorrer os estádios de Doha, ela produziu conteúdo sobre a atmosfera dos jogos e vivências com torcedores de diversas nacionalidades, tornando-se reconhecida nas redes sociais — especialmente entre torcidas do Marrocos, Tunísia e Arábia Saudita.

Conhecida pelo carisma e proximidade com o público, Gabi destacou a recepção calorosa dos torcedores locais. Segundo ela, o projeto que vem desenvolvendo tem proporcionado não apenas o contato direto com o futebol, mas também uma conexão com as diferentes culturas do país.

“O que mais gosto de fazer nesse trampo é se aproximar do público. Fazer os conteúdos para o programa traz uma repercussão muito carinhosa nas redes sociais. Muita gente me agradece por mostrar um pouco mais de Belém para o resto do Brasil e me faz sentir bem-vinda no Pará. Trabalhar com essa questão de torcidas de massa é um privilégio, muito gratificante porque vemos o reconhecimento do nosso trabalho. Até brinquei que vou receber meu cartão de cidadã paraense. Já fui três vezes no último mês e ainda estou gostando do açaí sem açúcar. Isso é um sinal de que sou raiz mesmo (risos)”, confessa.

A experiência é mais um episódio do programa semanal Vai, Gabi!, apresentado por ela no Youtube da NSports.