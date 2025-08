De casa nova! Ex-atacante do Remo é anunciado por clube japonês

O atacante Adaílton está de casa nova. O jogador foi oficialmente anunciado como novo reforço do Yokohama FC, do Japão. Ele atuou pelo Remo durante o primeiro semestre de 2025, disputando parte da Série B.

O anúncio foi feito na última quarta-feira (30), nas redes sociais do clube japonês. “Estou muito feliz por me juntar ao Yokohama. Agradeço pela recepção e darei o meu melhor aqui. Obrigado a todos”, disse o jogador.

Com experiência no futebol japonês, Adaílton já se integrou ao elenco e participou dos primeiros trabalhos em campo.

O Yokohama disputa a Primeira Divisão do Campeonato Japonês e ocupa a 19ª posição na tabela.

Ao todo, esta será a 10ª temporada do atacante no futebol japonês. Em 2015, ele foi emprestado ao Júbilo Iwata, onde permaneceu por quatro anos. Depois, passou por FC Tokyo e, em 2024, atuou pelo Ventforet Kofu.

Adaílton chegou ao Remo no início de 2025 como opção para o Campeonato Paraense e a Série B. Seu ciclo no Leão Azul terminou após 30 jogos, com seis gols - sendo o vice-artilheiro da equipe -, quatro assistências e o título do Parazão.

Apesar do grande número de partidas, o atacante não era titular absoluto. Entrava, na maioria das vezes, no segundo tempo e marcou apenas um gol na Série B. Com a proposta do futebol japonês, o Remo optou por negociá-lo.

Segundo informações apuradas, a transferência rendeu cerca de R$ 1 milhão aos cofres azulinos. Além de Adaílton, o clube também se despediu de Maxwell, vendido para o futebol indonésio por cerca de R$ 300 mil.