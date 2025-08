Com duas mudanças, Remo está escalado para duelo com a Ferroviária pela Série B

O técnico António Oliveira fez duas mudanças na equipe do Remo para o duelo com a Ferroviária, na noite desta sexta-feira, 1º de agosto, na abertura do returno da Série B do Campeonato Brasileiro.

As trocas acontecem em dois setores da equipe. Na defesa, Sávio retorna ao time na lateral esquerda para ocupar a vaga de Alan Rodríguez, titular no último joog. Já no meio de campo, Nathan Camargo ganhou a posição de Caio Vinícius, que fica como opção no banco de reservas.

Entre as opções para o decorrer do jogo, o técnico António Oliveira tem ainda o atacante Felipe Vizeu, que não entra em campo desde o dia 5 de julho, quando o Remo empatou sem gols com o Cuiabá no Estádio do Mangueirão.

Assim, o Remo inicia o jogo com: Marcelo Rangel; Nathan Santos, Kayky Almeida, Camutanga e Sávio; Nathan Camargo, Pavani e Victor Cantillo; Pedro Rocha, Marrony e Matheus Davó.

Com 30 pontos, o Remo é o quinto colocado na Série B do Campeonato Brasileiro. Em caso de vitória ou empate contra a Ferroviária, a equipe azulina retorna ao G4 da competição.