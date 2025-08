Remo joga mal, perde para a Ferroviária e deixa escapar chance de voltar ao G4 da Série B

Em uma atuação apagada, o Remo foi derrotado pela Ferroviária na noite desta sexta-feira, 1º de agosto, pela 20º rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. No Estádio do Mangueirão, o Leão perdeu por dois a zero e ainda teve o atacante Pedro Rocha expulso no segundo tempo.

Com a derrota, o Remo manteve a quinta colocação com 30 pontos e pode perder mais posições até o final da rodada. Já a Ferroviária deu um salto na tabela, saindo da zona de rebaixamento e chegando ao 14º lugar, agora com 23 pontos.

Na próxima rodada, o Remo vai até Belo Horizonte, no sábado, 9, encarar o América Mineiro às 16h na Arena Independência. Já a Ferroviária entra em campo um dia antes, na sexta-feira, 8, para abrir a 21ª rodada da Série B em duelo com o Amazonas, às 19h, na Fonte Luminosa, em Araraquara, no interior de São Paulo.

Primeiro tempo

Buscando mais equilíbrio no meio de campo, o técnico António Oliveira iniciou a partida com Nathan Camargo na vaga de Caio Vinícius. Além disso, Sávio voltou ao time titular na lateral esquerda. Mudanças que pouco fizeram efeito de forma imediata contra a Ferroviária.

Aliás, o início do jogo teve a equipe paulista com maior volume de posse de bola e mais presente no campo ofensivo. Indicativo de que, apesar de estar na zona de rebaixamento, a Ferroviária não ia esperar o Remo "dar as cartas" em campo.

A primeira chegada azulina aconteceu com oito minutos, quando Pavani trocou passes na intermediária direita e arriscou do meio da rua. O goleiro Denis Júnior fez a defesa.

A partir de então, o Remo passou a ditar mais o ritmo do jogo. A principal chance azulina do primeiro tempo aconteceu nesse período. Aos 16 minutos, Matheus Davó foi lançado em velocidade e saiu de cara com Denis Júnior. No entanto, ele atrasou a passada e a zaga paulista chegou. Sem espaço para o chute, ele atrasou para Pedro Rocha mandar a bola na arquibancada.

Fabrício Daniel foi decisivo nos lances de gol da Ferroviária. (Thiago Gomes/O Liberal)

A resposta da Ferroviária veio em dose dupla com Juninho. Na primeira, ele pegou um sem pulo na entrada da área e contou com desvio na zaga do Remo para evitar o gol. Depois, ele mandou do meio da rua e Marcelo Rangel acompanhou a bola indo pela linha de fundo.

Os 20 minutos finais do primeiro tempo foram de amplo domínio do Remo, com posse de bola, volume de jogo e controle das ações ofensivas. Marrony e Pedro Rocha pelo lado esquerdo e Nathan Santos pelo lado direito conseguiram quebrar a linha defensiva da Ferroviária, mas não a ponto de passar pelo goleiro Denis Júnior.

Quem conseguiu mudar o placar foi a Ferroviária. No último lance da etapa inicial, Fabrício Daniel esticou para Juninho na esquerda. Ele tocou para Ronaldo, que, na pequena área, fez o giro em cima Kayky Almeida e deixou a equipe paulista em vantagem no jogo.

Segundo tempo

A volta do intervalo seguiu o ritmo do final do primeiro tempo. Embora o Remo estivesse mais presente no campo ofensivo, quem balançou as redes foi a Ferroviária. Com oito minutos, Fabrício Daniel puxou o contra ataque e esticou para Netinho.

Em velocidade, o ex-jogador do Paysandu ganhou de Kayky Almeida na primeira disputa de bola, entrou na área e rolou para Juninho. Com Marcelo Rangel batido no lance, o também ex-Paysandu colocou a bola no fundo do gol. Dois a zero.

O Remo voltou a ficar no quase aos 12 minutos quando Sávio recebeu na esquerda e cruzou rasteiro para Marrony. Na marca do pênalti, o atacante azulino mandou por cima do gol.

Ao 15 minutos, o que era ruim, piorou. Pedro Rocha fez falta no campo de ataque para parar a saída de bola da Ferroviária. Falta, segundo cartão amarelo e o atacante do Remo foi expulso.

Pedro Rocha foi expulso aos 15 minutos do segundo tempo após parar o contra ataque da Ferroviária com falta. (Thiago Gomes / O Liberal)

Na base do abafa, o Remo tentou diminuir o placar com Nathan Santos fazendo boa jogada individual pela direita, mas parando em Denis Júnior. Na sobra, Sávio ficou na defesa paulista.

Nos minutos finais, o Remo foi todo ao ataque embalado pelas entradas de Alan Rodríguez no lado esquerdo, Jaderson no meio de campo e Janderson no ataque. Em contrapartida, a Ferroviária teve o contra ataque a favor para finalizar de vez o jogo. No entanto, nenhuma das duas coisas aconteceu e a partida foi fechada em dois a zero para a equipe paulista.

Ficha técnica

Remo 0 x 2 Ferroviária-SP

Local: Estádio do Mangueirão

Data: 01/08/2025

Hora: 19h

Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (CBF/GO)

Assistentes: Leone Carvalho Rocha (CBF/GO) e Hugo Sávio Xavier Corrêa (CBF/GO)

VAR: Leonardo Rotondo Pinto (CBF/MG)

Cartão amarelo: Pedro Rocha (REM) | Ricardinho (FER)

Cartão vermelho: Pedro Rocha (REM)

Gol: Ronaldo (48' 1T) e Juninho (81 2T)

Remo: Marcelo Rangel; Nathan Santos (Marcelinho), Kayky Almeida (Alan Rodríguez), Camutanga e Sávio; Nathan Camargo (Janderson), Pavani (Jaderson) e Victor Cantillo (Caio Vinícius); Pedro Rocha, Marrony e Matheus Davó.

Técnico: António Oliveira

Ferroviária: Denis Junior; Lucas Rodrigues, Ronaldo Alves, Gustavo Medina e Edson Lucas (Zé Mário); Ricardinho, Alencar (Ian Lucas) e Netinho (Tárik); Fabrício Daniel (Kevin), Ronaldo e Juninho (Wesley Pomba).

Técnico: Vinícius Bergantin

Público pagante: Não divulgado

Público total: Não divulgado

Renda: Não divulgado