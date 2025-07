VÍDEO: gringos dos EUA assistem a jogo do Paysandu na Curuzu e animação da torcida viraliza

Após duas rodadas longe de casa, o Paysandu voltou a jogar diante de sua torcida na noite da última segunda-feira (28/07), pela 19ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida contra o Athletic-MG terminou empatada por 1 a 1. Mesmo assim, o jogo na Curuzu teve um ingrediente especial: a presença inusitada de torcedores estrangeiros nas arquibancadas.

O influenciador paraense conhecido nas redes sociais como Nando Jr esteve no estádio e registrou o momento em que um grupo de jovens norte-americanos vibrava com a partida. Alguns deles vestiam a camisa do Paysandu e até da seleção brasileira, demonstrando empolgação com a atmosfera da Curuzu.

"O Papão é internacional, pô! Diretamente dos Estados Unidos da América pra Curuzu. Vieram conhecer torcida de verdade 🐺 Sejam muito bem-vindos e voltem sempre! 🤙🏾🤪🤙🏾", escreveu o influenciador na legenda do vídeo que compartilhou nas redes sociais.

Segundo um dos jovens entrevistados por Nando Jr, o grupo é dos Estados Unidos e está em Belém realizando uma obra humanitária. Eles estão ajudando na construção de um prédio e prestando apoio social a comunidades da capital paraense.

Ao serem perguntados onde conseguiram as camisas, um dos gringos respondeu, em português improvisado, que compraram no tradicional mercado do Ver-o-Peso. O influenciador brincou: "No Ver-o-Peso só vende camisa original".

Nas redes sociais, a torcida aprovou a presença ilustre. "Hahahaha que legal, sejam bem-vindos à maior torcida do Norte 👏🔥😍", escreveu um internauta. "Adorei eles 😂", comentou outro.