Remo se apega a retrospecto favorável para buscar acesso no segundo turno da Série B; confira

Após 19 rodadas da Série B do Campeonato Brasileiro, Goiás (1º colocado), Coritiba-PR (2º), Novorizontino-SP (3º) e Chapecoense-SC (4º) encerraram o primeiro turno na zona de acesso. O empate entre Remo e Coritiba no fim da rodada custou ao Leão Azul a permanência no G4, e o time caiu para a 5ª colocação com 30 pontos — mesma pontuação da Chape, que está na zona de acesso pelo critério de desempate.

Apesar disso, o sonho do acesso segue vivo para o Remo. Segundo levantamento do Núcleo de Esportes do jornal O Liberal, nas últimas cinco edições da Série B, sete times que terminaram o primeiro turno fora da zona de acesso conseguiram subir à Série A ao final da temporada.

O Leão pode se apoiar nesse retrospecto como incentivo para a segunda metade da competição. Em 2020 e 2021, dois times que estavam fora do G4 ao fim do primeiro turno conseguiram o acesso. Nos anos de 2023 e 2024, esse número aumentou para cinco clubes — três em 23 e dois em 24.

A única exceção ocorreu em 2022, quando todas as equipes que finalizaram o primeiro turno no G4 — Cruzeiro, Vasco, Bahia e Grêmio — garantiram o acesso à Série A.

Campanha histórica na Série B

Com um início promissor na Série B do Campeonato Brasileiro, o Remo mostrou desde cedo sinais claros de evolução e estruturação. Sob o comando de Daniel Paulista, o time acumulou uma sequência invicta de nove jogos, animando a torcida e colocando o clube no caminho de um possível acesso à elite.

Entretanto, o clube sofreu baixas importantes com a saída do executivo de futebol Sérgio Papelin e, logo depois, do próprio técnico Daniel Paulista. Após essas perdas, o Leão Azul enfrentou um período de reestruturação técnica e administrativa, com as contratações de Marcos Braz e António Oliveira, que marcaram o início de um novo momento para o clube.

No centro dessa fase de mudanças, o trabalho do técnico António Oliveira tem sido bastante questionado pela torcida azulina. Em sete jogos sob seu comando, o treinador conquistou 12 pontos, com quatro empates, duas vitórias — contra Athletic-MG e Avaí — e uma derrota para o Paysandu, justamente em sua estreia.

António demonstrou certo desalinho no começo, o que contribuiu para o time não conseguir vencer algumas partidas em casa, agravando a “crise”. Especialmente após alguns resultados negativos terem ocorrido contra adversários diretos na briga pelo acesso. Porém, a equipe voltou a vencer na penúltima rodada, superando o Avaí em casa, mostrando sinais claros de evolução.

Esse progresso foi confirmado na partida seguinte contra o líder Goiás, na última terça-feira (29). Em um jogo intenso, com muitas chances criadas pelo Remo, o Leão acabou cedendo o empate nos minutos finais, demonstrando que, apesar das dificuldades, continua competitivo, mantendo o sonho para o acesso vivo.

Agenda azulina

O Remo volta a campo nesta sexta-feira (1º), às 19h, no estádio Mangueirão, em Belém, para enfrentar a Ferroviária-SP pela 20ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A disputa terá transmissão lance a lance pelo portal O Liberal e narração pela Rádio Liberal+.