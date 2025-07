Remo está entre os que mais criam e também entre os que mais desperdiçam gols na Série B

O empate em 1 a 1 entre Remo e Goiás, na noite de terça-feira (29), em Goiânia, reforçou um problema recorrente na campanha azulina na Série B do Campeonato Brasileiro: a dificuldade em transformar chances criadas em gols. Na partida válida pela 19ª rodada, o Leão teve quatro grandes oportunidades e sete finalizações, mas apenas duas foram na direção do gol. O atacante Pedro Rocha marcou para o Remo, mas também desperdiçou as principais jogadas de perigo.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Os números refletem o que tem sido a tônica da equipe ao longo da competição. De acordo com dados do Sofascore, o Remo é o quarto time da Série B com mais chances criadas por jogo, com média de duas por partida. No entanto, também aparece entre os que mais desperdiçam, acumulando 1,2 grandes chances perdidas por rodada.

Nas finalizações, o desempenho segue um padrão semelhante. O Leão tem média de 11,7 chutes por jogo, sendo 3,7 no alvo e 5,3 para fora. A produção ofensiva garante volume, mas não se traduz em eficiência: o Remo ocupa apenas a sétima posição entre os melhores ataques da competição.

VEJA MAIS

Se os erros ofensivos têm custado pontos importantes, o resultado diante do Goiás serve de exemplo. Caso tivesse aproveitado melhor as oportunidades, o Remo poderia ter saído de campo com a vitória e se aproximado dos primeiros colocados da tabela.

O Remo volta a campo nesta sexta-feira (1º), às 19h, no estádio Mangueirão, em Belém, para enfrentar a Ferroviária-SP pela 20ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A disputa terá transmissão lance a lance pelo portal O Liberal e narração pela Rádio Liberal+.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esportes)