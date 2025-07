FC Seoul x Barcelona: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo amistoso de hoje (31/07)

FC Seoul x Barcelona disputam hoje, quinta-feira (31/07), um jogo amistoso. A partida inicia às 8h (horário de Brasília), no Seoul World Cup Stadium, em Seul, Coreia do Sul. Confira onde assistir ao vivo e as escalações:

Onde assistir FC Seoul x Barcelona ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pelo NSports e YouTube, a partir das 8h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Nos últimos cinco jogos do FC Seoul, a equipe obteve 1 vitória, 0 empates, 4 derrotas, 9 gols marcados e 9 gols sofridos. Os jogos foram válidos pela Liga dos Campeões da Ásia.

Já o Barcelona disputou um amistoso contra o Vissel Kobe e venceu por 3 a 1. Nas últimas rodadas da La Liga, o time conquistou 4 vitórias, 0 empates, 1 derrota, 11 gols marcados e 6 gols sofridos.

Esta será a primeira vez em que as duas equipes duelam.

FC Seoul x Barcelona: prováveis escalações

FC Seoul: Kang, Jin-Su Kim, Joo-Sung Kim II, Arab, Park, Lucas Rodrigues, Hwang, Jeong, Anderson de Oliveira, Lingard, Young-Wook Cho. Técnico: Gi-dong Kim.

Barcelona: Joan García; Balde, Martínez, Cubarsí, Garcí; Pedri, Gavi, Fermín; Raphinha, Yamal, Ferran Torres (Lewandowski). Técnico: Hans-Dieter Flick.

FICHA TÉCNICA

FC Seoul x Barcelona

Amistoso

Local: Seoul World Cup Stadium, em Seul, Coreia do Sul

Data/Horário: 31 de julho de 2025, 8h

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)