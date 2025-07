Maurício Antônio dá receita para jogo contra Athletico-PR: 'Se aproveitar da instabilidade deles'

Após superar uma lesão e retornar ao time titular do Paysandu, o zagueiro Maurício Antônio vive seu melhor momento com a camisa bicolor desde que chegou ao clube, no início da temporada. Titular na goleada histórica por 5 a 2 sobre o Coritiba, fora de casa, o defensor quer aproveitar a boa fase para consolidar seu espaço numa das posições mais disputadas do elenco: a zaga.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

“Foquei na recuperação, voltei 100%, esperei minha oportunidade novamente, com muito trabalho, muito treino, e acredito que aproveitei as oportunidades que tive”, afirmou o jogador, em entrevista coletiva antes do treino desta quarta-feira (30), no CT Raul Aguilera.

Desde o retorno ao time, Maurício disputou três partidas: começou como titular diante do Coritiba, entrou no segundo tempo contra o Amazonas e voltou ao time principal diante do Athletic. Foram dois empates e uma vitória no período. Mesmo assim, ele sabe que a disputa por uma vaga na defesa é intensa.

VEJA MAIS

Thalisson, jovem zagueiro contratado no meio da temporada, vem sendo titular absoluto. A outra vaga está em aberto, com Maurício concorrendo com Novillo, Luan Freitas e o uruguaio Quintana — este último perdeu espaço após se recuperar da lesão.

"Temos vários jogadores de qualidade na posição, mas como sou um cara que falo muito dentro de campo, facilita o entrosamento. Quem fala mais, corre menos", brincou Maurício. “Cabe a nós disputar a posição todo dia nos treinos”, disse.

Atlético-PR

O Paysandu está invicto há oito jogos na Série B, desde a chegada do técnico Claudinei Oliveira, e se prepara para enfrentar o Atlético Paranaense, no domingo (3), fora de casa, na abertura do segundo turno da competição. Apesar da boa sequência, o clube segue na zona de rebaixamento, em 17º lugar, com 20 pontos — reflexo de um início ruim, em que ficou 11 rodadas sem vencer.

A partida contra o Furacão, que faz uma temporada muito abaixo das expectativas, em 11º lugar, promete ser um novo teste para a confiança do elenco bicolor, mas Maurício quer se aproveitar da fraqueza adversária para conseguir novamente surpreender no Coritiba.

"É um grande clube, está vindo da Série A, tem uma estrutura excepcional, mas ao mesmo tempo também tem uma cobrança muito grande lá. Acho que a gente pode se aproveitar disso, da instabilidade, da insegurança, e também da nossa confiança. A gente já foi pra Curitiba e conquistou um grande resultado e vamos lá em busca de outro", disse.

A briga por uma vaga na zaga continua, mas Maurício Antônio mostra que, independente de quem for o titular, o Papão se garante. "Foi uma goleada histórica, que mostrou pra todo mundo que o Paysandu pode jogar de igual pra igual com qualquer equipe do campeonato. Acho que às vezes falta um pouco dessa confiança pra nós, de acreditar no nosso potencial", disse.